Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूट में हुआ बदलाव, अब केवल टाटानगर तक ही जाएगी ट्रेन

    By RUPESH KUMAREdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बड़बील स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण हावड़ा-बड़बील जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन रविवार को टाटानगर तक सीमि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बड़बील स्टेशन में प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेन नंबर 12021/12022 हावड़ा - बड़बील - हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन रविवार को टाटानगर स्टेशन तक ही कर दिया है।

    रेलवे ने Jan Shatabdi Expres का परिचालन अप व डाउन में टाटानगर से बड़बील स्टेशनों के बीच रविवार को रद कर दिया। जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 04 जनवरी की सुबह 06:20 बजे हावडा से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12021हावड़ा - बड़बील जनशताब्दी एक्सप्रेस हावडा स्टेशन से सुबह 11:30 बजे करीबन पांच घंटे लेट से रवाना हुई है।

    जनशताब्दी एक्सप्रेस के घंटो लेट से चलने के कारण रेलवे ने ट्रेन को दूसरे दिन समय पर चलाने के लिए टाटानगर स्टेशन में शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाने की घोषणा कर दी है। जनशताब्दी एक्सप्रेस टाटानगर पहुंच कर टाटानगर से वापस ट्रेन नंबर 12022 बड़बील - हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस बन कर हावड़ा के लिए रवाना होगी।

    वहीं, रेलवे जो जानकारी मिली है कि बड़बील में केवल एक ही प्लेटफार्म उपलब्ध होने से ट्रेन नंबर 18416 पुरी - बड़बिल एक्सप्रेस अपने निरधारित समय शाम 05:30 बजे आ कर वहीं रूक जाती है, जिससे कारण घंटो लेट से चल रही जनशताब्दी के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से रेलवे ने हावड़ा - बड़बील - हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक दिया है।