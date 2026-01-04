जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूट में हुआ बदलाव, अब केवल टाटानगर तक ही जाएगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बड़बील स्टेशन में प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेन नंबर 12021/12022 हावड़ा - बड़बील - हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन रविवार को टाटानगर स्टेशन तक ही कर दिया है।

रेलवे ने Jan Shatabdi Expres का परिचालन अप व डाउन में टाटानगर से बड़बील स्टेशनों के बीच रविवार को रद कर दिया। जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 04 जनवरी की सुबह 06:20 बजे हावडा से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12021हावड़ा - बड़बील जनशताब्दी एक्सप्रेस हावडा स्टेशन से सुबह 11:30 बजे करीबन पांच घंटे लेट से रवाना हुई है।

जनशताब्दी एक्सप्रेस के घंटो लेट से चलने के कारण रेलवे ने ट्रेन को दूसरे दिन समय पर चलाने के लिए टाटानगर स्टेशन में शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाने की घोषणा कर दी है। जनशताब्दी एक्सप्रेस टाटानगर पहुंच कर टाटानगर से वापस ट्रेन नंबर 12022 बड़बील - हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस बन कर हावड़ा के लिए रवाना होगी।