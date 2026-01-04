गोइलकेरा में दंतैल हाथी का तांडव, घर में घुसकर हाथी ने महिला को मार डाला, चार दिन में पांच की मौत
गोइलकेरा में एक जंगली हाथी ने घर में घुसकर एक महिला को मार डाला, जबकि उसके पति और 10 वर्षीय बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना कुईडा पंचायत के ...और पढ़ें
महिला को बचाने के प्रयास में पति रंजन टोपनो और बेटा काहिरा टोपनो (10 वर्ष) हाथी के हमले में घायल हो गए। परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।
घायल पिता-पुत्र को तत्काल चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाथी के हमले में घर के आसपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा है।
सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को तत्काल 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात में जंगल या खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी गई है। वनकर्मी झुंड से बिछड़े इस हाथी को गांव से दूर जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले चार दिनों में इस जंगली हाथी के हमले में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले हाथी टोंटो, मुफ्फसिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्रों में भी जानलेवा हमले कर चुका है।
