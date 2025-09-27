10 अक्टूबर को आद्रा एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें रद रहेंगी, कई ट्रेनों के लेट पहुंचने की है सूचना
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले कोलाघाट स्टेशन में 02 से 13 अक्टूबर के बीच प्री एनआइ और एनआइ का कार्य कर रेल प्रशासन कोलघाट स्टेशन यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य संपन्न करेगा।
इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 10 अक्टूबर को कर दिया है। जबकि चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली पांच ट्रेनों को एक से तीन घंटे के बीच रिशेडि्यूल कर चलाएगी।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी
- 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18615 व 18616 हावड़ा - हटिया - हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस
- 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18011 व 18012 हावड़ा - चक्रधरपुर - हावड़ा भाया आद्रा एक्सप्रेस
ये ट्रेनें घंटो लेट से चक्रधरपुर पहुंचेंगी
- 08 अक्टूबर को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 09 अक्टूबर को चक्रधरपुर 75 मिनट लेट से पहुंचेगी।
- 09 अक्टूबर को पोरबंदर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को चक्रधरपुर 03 घंटे लेट से पहुंचेगी।
- 09 अक्टूबर को पुणे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12129 पुणे - हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को चक्रधरपुर 03 घंटे लेट से पहुंचेगी।
- 10 अक्टूबर को पुणे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12129 पुणे - हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 11 अक्टूबर को चक्रधरपुर 60 मिनट लेट से पहुंचेगी।
- 09 अक्टूबर को सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12809 मुम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - हावड़ा मेल 12 अक्टूबर को चक्रधरपुर 90 मिनट लेट से पहुंचेगी।
