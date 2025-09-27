10 अक्टूबर को आद्रा एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें रद रहेंगी, कई ट्रेनों के लेट पहुंचने की है सूचना

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले कोलाघाट स्टेशन में 02 से 13 अक्टूबर के बीच प्री एनआइ और एनआइ का कार्य कर रेल प्रशासन कोलघाट स्टेशन यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य संपन्न करेगा।

इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 10 अक्टूबर को कर दिया है। जबकि चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली पांच ट्रेनों को एक से तीन घंटे के बीच रिशेडि्यूल कर चलाएगी।