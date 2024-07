Jharkhand Train News: रेलवे ने देगी यात्रियों को राहत! इन एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। General Coaches Will Be Add In Express Train रेलवे प्रशासन ने जनरल कोच के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित कोच बढ़ाने की योजना बनाई है।

इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से चलने वाली लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह से 4 जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यात्रियों को मिलेगी काफी सुविधा

इससे लोगों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। गाड़ियों में जनरल कोचों की संख्या के बढ़ जाने से द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही जनरल कोचों में बढ़ रहा अत्यधिक यात्री दबाव भी कम होगा।