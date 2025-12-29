फिल्मी डायलॉग में स्वच्छता का संदेश, चक्रधरपुर-राउरकेला स्टेशन बने आकर्षण का केंद्र

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते-करते मुस्कान आ जाए, ऐसा नजारा चक्रधरपुर और राउरकेला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। साफ-सफाई को लेकर यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे प्रशासन ने यहां फिल्मी अंदाज में स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जो यात्रियों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है।

चक्रधरपुर रेल मंडल के चक्रधरपुर और राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में लगाए गए पोस्टर और बैनर आम संदेशों से बिल्कुल अलग हैं। इनमें सीधे-सपाट हिदायतों की जगह लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के संवादों की झलक दिखाई देती है।

कहीं सुपरहिट फिल्म ‘शोले’ की तर्ज पर मजेदार पंक्तियां लिखी हैं, तो कहीं हालिया हिट ‘पुष्पा’ के अंदाज में स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इन फिल्मी डायलॉग्स के जरिए यात्रियों से अपील की जा रही है कि स्टेशन परिसर को साफ रखें और गंदगी न फैलाएं।

इस अनोखी पहल ने स्टेशन का माहौल हल्का-फुल्का और रोचक बना दिया है। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री पोस्टरों के सामने रुककर उन्हें पढ़ते नजर आ रहे हैं।

कई यात्री मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल से इन पोस्टरों की तस्वीरें भी ले रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जब संदेश मनोरंजन के साथ दिया जाता है, तो वह लंबे समय तक याद रहता है और व्यवहार में भी उतरता है।

रेल यात्रियों का मानना है कि फिल्मी संवादों के माध्यम से दिया गया यह संदेश न केवल ध्यान खींचता है, बल्कि सफाई को लेकर सोचने पर भी मजबूर करता है। रेलवे प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस रचनात्मक प्रयास से यात्रियों और आम लोगों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी।