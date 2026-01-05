नकटी डैम से पिकनिक मना लौट रहे डीजे लदा वाहन पलटा; किशोर की मौत, नए साल की खुशी मातम में बदली

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नववर्ष के जश्न के बीच चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। नकटी डैम के समीप मंगलवार को डीजे साउंड सिस्टम से लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इससे दबकर 16 वर्षीय किशोर श्रवण सिंह उर्फ लाला की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद मृतक के गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 05, दंदासाई गांव निवासी स्वर्गीय दिलीप सिंह के इकलौते पुत्र के रूप में हुई है।

नववर्ष के मौके पर श्रवण गांव के अन्य युवकों और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने नकटी डैम गया था। दिनभर हंसी-खुशी के माहौल के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वापसी के दौरान सभी लोग डीजे साउंड सिस्टम लदे एक वाहन पर सवार थे। नकटी डैम के पास सड़क बेहद खराब है। इस दौरान वाहन चालक संतुलन खो बैठा और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।

वाहन पलटते ही श्रवण वाहन के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

साथ ही, मौजूद युवकों और ग्रामीणों ने किसी तरह श्रवण को वाहन के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे।

देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वाहन किसका था और उसमें क्षमता से अधिक लोग या सामान लदा हुआ था या नहीं।

नववर्ष के पहले ही दिन हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। जिस घर में नए साल की खुशियां मनाई जानी थीं। ग्रामीणों का कहना है कि श्रवण अपने पिता के निधन के बाद परिवार का सहारा था, उसकी असमय मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया है।