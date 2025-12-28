Language
    चक्रधरपुर में फंदे से झूलता मिला टीचर का शव, घर पर नहीं थे माता-पिता

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    चक्रधरपुर के वार्ड 9 चांदमारी में मधुसूदन स्कूल की शिक्षिका मुस्कान का शव फंदे से लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। घटना रविवार शाम की है, जब उसके माता-प ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के वार्ड संख्या 9 चांदमारी में मधुसूदन स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका का फांसी से लटका शव बरामद होने से सनसनी फैल गयी है।

    पुलिस ने घटना की सूचना के बाद युवती के घर पहुंचकर शव बरामद किया और उसे अपने कब्जे में लेकर शव को शवगृह में रख दिया है।

    घटना रविवार शाम तकरीबन पांच बजे की है। बताया जाता है कि घटना के दौरान शिक्षिका के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका का नाम मुस्कान है जो कि मधुसूदन स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। उसके पिता संत राम कौशिक भी मधुसूदन स्कूल में शिक्षक हैं।

    शिक्षिका के माता-पिता किसी कार्य से छत्तीसगढ़ गए हुए थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि रोज की तरह उसने बच्चों को रविवार को ट्यूशन पढ़ाया। बच्चों के ट्यूशन को पूरा करने के बाद उसने चाय बनाकर पड़ोस की महिलाओं के साथ चाय भी पी।

    इसके बाद वह जब अपने घर के अन्दर गयी तो कुछ देर बाद उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाली एक बच्ची दोबारा अपना भूला हुआ चप्पल लेने लौटी। इससे पहले की बच्ची चप्पल लेकर लौटती उसने देखा शिक्षिका मुस्कान का शव एक कमरे में फंदे से झूल रहा है। यह देख उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी।

    घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गयी। घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। जिसके बाद पुलिस शिक्षिका के घर पहुंच शव को फंदे से उतारकर रेलवे अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।

    वहीं, घटना की सूचना के बाद शिक्षिका के माता पिता छत्तीसगढ़ से चक्रधरपुर सड़क मार्ग से लौट रहे हैं।शिक्षिका की मौत आत्महत्या है या कोई साजिश इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुरे मामले की हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है।

    आसपास के लोग भी बताते हैं घटना से चंद मिनट पहले शिक्षिका के हाव भाव से ऐसा किसी को लगा ही नहीं की वह आत्महत्या का कदम उठा सकती है। माता-पिता के चक्रधरपुर वापस लौटने के बाद उनके बयान से मामले पर कुछ खुलासा हो सकता है।