चक्रधरपुर स्टेशन का नया Rail Schedule जारी, अप-डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनों का बदला समय

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) के यात्रियों को बदले हुए रेल शेड्यूल के अनुसार यात्रा करनी होगी। रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली अप और डाउन दिशा की मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की नई समय सारिणी जारी कर दी है।



नई समय सारिणी के अनुसार कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में 5 से 10 मिनट तक का बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नया शेड्यूल अवश्य देख लें।



अप दिशा की मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की नई समय सारिणी (1 जनवरी 2026 से प्रभावी)



अप मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारिणी :



ट्रेन नंबर / ट्रेन का नाम / अगमण / प्रस्थान / दिन

12130 / हावड़ा पूणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस / 02:27 / 02:32 / प्रतिदिन



18005 / हावड़ा कोरापुट जगदलपुर एक्सप्रेस / 03:33 / 03:40 / प्रतिदिन

12834 / हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्स / 03:55 /04:02 / प्रतिदिन



18189 / टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस / 06: 05 / 06:07 / प्रतिदिन

18477 / पुरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्स / 06:55 /07:02 / प्रतिदिन



18109 / टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस / 08:05 / 08:15 / प्रतिदिन

13288 / आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस / 09:10 /09:15 / प्रतिदिन



18051 / बदामपहाड़ - राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस / 09:35 /09:40 / रविवार

20871 / हावड़ा - राउरकेला वंदेभारत एक्सप्रेस / 10:08 / 10:10 / मंगलवार को छोड कर सब दिन



22844 / पटना बिलासपुर एक्सप्रेस / 10:48 / 10: 50 / रवि

12871 / हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 11:22 / 11:24 / सोम, बुध, शनि



22861 / हावड़ा कंटाबांजी इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 11:22 / 11:24 / मंगल,गुरू,शुक्र, रवि

12860 / हावड़ा सीएसटीएम गीतांजली एक्सप्रेस / 18: 22 / 18:24 / प्रतिदिन



12768 / सांतरागाछी हूजुर साहिब नान्देड एक्सप्रेस / 18: 33 / 18 :40 / बुधवार

22894 / हावड़ा साईनगर शिरड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 18: 33 / 18 :40 / गुरूवार



12870 / हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 18: 33 / 18 :40 / शुक्रवार

18111 / टाटानगर - यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस / 18: 47 / 18: 57 / गुरूवार



12889 / टाटानगर यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 18: 47 / 18: 57 / शुक्रवार

22512 / कामख्या लोकमान्यतिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस / 18:55 / 18:57 / रविवार



18113 / टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस / 20:20 / 20:30 / प्रतिदिन

18030 / शालिमार लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुर्ला एक्सप्रेस / 21: 00 / 21:07 / प्रतिदिन



20822 / सांतरागाछी पूणे हमसफर एक्सप्रेस / 22: 35 / 22:37 / शनिवार

12810 / हावड़ा मुंबई मेल / 00:05 / 00:12 / प्रतिदिन



22830 / शालीमार भुज सुपरफास्ट एक्स / 00:45 / 00:52 / शनिवार

20972 / शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस / 00:45 / 00:52 / रविवार



20828 / सांतरागाछी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस / 00:45 / 00:52 / बुधवार

22170 / सांतरागाछी हबीबगंज हमसफर एक्सप्रेस / 00:45 / 00:52 / गुरूवार



12102 / हावड़ा लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस / 01:05 / 01:10/ सोम, बुध, गुरू, रवि

12906 / हावड़ा पोरबंदर ओखा एक्सप्रेस / 01:05 / 01:10 / शुक्र, शनि



22906 / शालिमार - ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस / 01:05 / 01:10 / मंगल

12152 / हावड़ा लोकमान्य तिलक समरसत्ता एक्स भाया आद्रा / 03:00 / 03:02 / शनि, रवि



12950 / सांतरागाछी पोरबंदर कविगुरू सुपरफास्ट एक्स / 03:00 / 03:02 / सोमवार

22806 / आनंदबिहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस / 05:40 / 05:45 / मंगल



20818 / नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस / 10:48 / 10:50 / सोम

12376 / जसीडीह - ताम्बरम साप्ताहिक एक्सप्रेस / 19: 15 / 19 : 20 / बुधवार



18011 / हावड़ा आद्रा चक्रधरपुर एक्सप्रेस / 11: 15 / ‐ ‐‐ / प्रतिदिन

18115 / गोमो आद्रा चक्रधरपुर एक्सप्रेस / 23: 20 / ‐ ‐‐ / प्रतिदिन



अप पैसेंजर ट्रेनों की समय सारिणी



ट्रेन नंबर / ट्रेन का नाम / अगमण / प्रस्थान

68043 / टाटा राउरकेला मेमू पैसेंजर / 16:40 / 16:45



68009 / टाटानगर चक्रधरपुर मेमू पैसेंजर / 21:30 / ‐ ‐‐

68025 / चक्रधरपुर राउरकेला सारंडा मेमू पैसेंजर / ‐‐‐ / 06:20



डाउन दिशा की मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की नई समय सारिणी



डाउन दिशा में भी कई प्रमुख ट्रेनों का समय बदला गया है, जिनमें शामिल हैं।



मुंबई-हावड़ा मेल

बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस

एर्नाकुलम-टाटानगर एक्सप्रेस

अहमदाबाद-हावड़ा सुपरफास्ट

पुणे-सांतरागाछी हमसफर

योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस

नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस

राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस



डाउन दिशा की पैसेंजर/मेमू ट्रेनें



टाटानगर-चक्रधरपुर मेमू

राउरकेला-टाटा मेमू

राउरकेला-चक्रधरपुर (सारंडा) मेमू





