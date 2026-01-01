Language
    चक्रधरपुर में पिकनिक मनाने गए परिवार के घर, दिनदहाड़े ताला तोड़कर ले उड़े नकदी व गहने

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:15 PM (IST)

    चक्रधरपुर के जोड़ो गांव में नववर्ष के अवसर पर पिकनिक मनाने गए राजेश प्रधान के घर दिनदहाड़े लाखों की चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 85 हजार रु ...और पढ़ें

    जोड़ो गांव में बदमाशों ने बंद घर में दिनदहाड़े की चोरी।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नववर्ष के मौके पर जहां लोग जश्न में डूबे थे, वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत गोपीनाथपुर पंचायत के जोड़ो गांव में दिनदहाड़े बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। गुरुवार दोपहर अज्ञात चोरों ने एक सुनसान घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है। 


    जानकारी के अनुसार जोड़ो गांव निवासी राजेश प्रधान का घर मेन रोड किनारे स्थित है, लेकिन आसपास आबादी कम होने के कारण दिन के समय भी घर अक्सर सुनसान रहता है। नववर्ष के अवसर पर पूरा परिवार पिकनिक मनाने जेनासाई डैम गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी व अन्य स्थानों में रखे 85 हजार रुपये नकद समेत सोने के कीमती गहने चोरी कर लिए।

    पीड़ित परिवार ने बताया कि चोर वर्ष 2010 में खरीदे गए दो सोने के हार, कान की बालियां, लॉकेट सहित अन्य आभूषण चुरा ले गए हैं। चोरी गए गहनों की कुल कीमत 5 से 6 लाख रुपये के बीच आंकी जा रही है। चोरों ने घर के कमरों में रखे सामान को बुरी तरह बिखेर दिया था, जिससे साफ है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया।

    दोपहर करीब दो बजे जब परिवार पिकनिक से लौटकर घर पहुंचा, तो टूटा हुआ ताला और अस्त-व्यस्त सामान देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद राजेश प्रधान ने तत्काल चक्रधरपुर थाना को चोरी की सूचना दी। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।

    ग्रामीणों के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर चार पहिया वाहन से आए थे और घटना के बाद तेजी से फरार हो गए। सूचना मिलने पर गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सेलाय मुंडा भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली।

    घटना के बाद चक्रधरपुर और टोकलो थाना की पुलिस ने आसपास के इलाकों में चोरों की तलाश में छापेमारी अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की पुष्टि हुई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

