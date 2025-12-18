शिक्षा के नाम पर नेपाल ले जाए गए 11 बच्चे घर लौटे, चाईबासा पुलिस ने 6 का किया रेस्क्यू

Language
    By Mohammad TaquiuddinEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    चाईबासा पुलिस ने नेपाल में फंसे 6 बच्चों को रेस्क्यू किया और 11 बच्चे सकुशल घर लौटे। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के 11 नाबालिग बच्चों को शिक्षा के नाम पर ने ...और पढ़ें

    चाईबासा पुलिस ने 6 का किया रेस्क्यू

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। नेपाल में फंसे 6 बच्चों का पुलिस ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही 11 बच्चे सकुशल अपने घर वापस लौटगए है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी तरूण कुमार ने कहा कि  मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ग्राम रांगामाटी के ग्रामीण मुण्डा राम जोन्को एय नारायण कांडेयांग सा०- मटकमहातु (खूटपानी) थाना मुफ्फसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा रांगामाटी गांव के 11 नाबालिग बच्चों को षड्यंत्र के तहत बहला फुसलाकर शिक्षा देने के नाम पर नेपाल (काठमांडु) भेजा गया था। 

    जिसमें से 2 नाबालिग बच्चे किसी तरह भागकर वापस अपने घर पहुंचे जिसके बाद ग्राम रांगामाटी के एक परिजन सालुका बोयपाई का लिखित आवेदन 9 दिसंबर को अहतु थाना पर प्राप्त हुआ कि इनके नाबालिक पुत्र एवं इनके गांंव के 10 अन्य नाबालिग बच्चों को षडयंत्र के तहत बहला फुसलाकर शिक्षा देने के नाम पर नेपाल काठमांडू में ले जाकर बेच दिया गया है। 

    बच्चों की बरामदगी के लिए छापामारी टीम का गठन 

    इस संबंध में अहतु थाना में तहत उक्त दोनो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। उपायुक्त  एवं पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशन में उक्त सभी बच्चों को बरामदगी के लिए एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा नेपाल प्राधिकारी से समन्यवय स्थापित कर नेपाल काठमांडु के भक्तपुर में स्थित नामोबुद्धा मेडिटेशन एवं एजुकेशनल संस्थान में रह रहे कुल-6 नाबालिग बच्चों को विधिवत रेस्क्यू कर सुरक्षार्थ वापस लाकर उनके परिजनों को सुपूर्द किया गया है। तथा कांड में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। 

    यह भी पढ़ें- झारखंड से नेपाल 'बच्चों का सौदा', मुफ्त शिक्षा के नाम पर आदिवासी बच्चों को बौद्ध मठों में भेजा, क्या यह धर्मांतरण की साज़िश है?

    छापामारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा बहामन टुटी,  उपेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा, विनोद कुमार, थाना प्रभारी, मुफ्फसिल थाना चाईबासा,  मिथुन कुमार, मुफ्फसिल थाना चाईबासा,  दशरथ जामुदा, पाण्ड्राशाली ओ०पी०, मो० इमरान, चाईल्ड लाईन चाईबासा शामिल थे।