शिक्षा के नाम पर नेपाल ले जाए गए 11 बच्चे घर लौटे, चाईबासा पुलिस ने 6 का किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, चाईबासा। नेपाल में फंसे 6 बच्चों का पुलिस ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही 11 बच्चे सकुशल अपने घर वापस लौटगए है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी तरूण कुमार ने कहा कि मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ग्राम रांगामाटी के ग्रामीण मुण्डा राम जोन्को एय नारायण कांडेयांग सा०- मटकमहातु (खूटपानी) थाना मुफ्फसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा रांगामाटी गांव के 11 नाबालिग बच्चों को षड्यंत्र के तहत बहला फुसलाकर शिक्षा देने के नाम पर नेपाल (काठमांडु) भेजा गया था।

जिसमें से 2 नाबालिग बच्चे किसी तरह भागकर वापस अपने घर पहुंचे जिसके बाद ग्राम रांगामाटी के एक परिजन सालुका बोयपाई का लिखित आवेदन 9 दिसंबर को अहतु थाना पर प्राप्त हुआ कि इनके नाबालिक पुत्र एवं इनके गांंव के 10 अन्य नाबालिग बच्चों को षडयंत्र के तहत बहला फुसलाकर शिक्षा देने के नाम पर नेपाल काठमांडू में ले जाकर बेच दिया गया है।