कुजू नदी से हिरणी फॉल तक पिकनिक स्पॉट्स पर मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती, नए साल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

संवाद सहयोगी, चाईबासा। जिला प्रशासन की ओर से जिला भर के पिकनिक स्पॉट पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षाबलों की तैनात करेगी। जिससे लोग नया साल का उत्साह परिवार के साथ खुशी के साथ सुरक्षा के बीच मना सके। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिला के पिकनिक स्पॉट और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी कर रही है।

हर पिकनिक स्पॉट स्थल पर एक पदाधिकारी और जवानों को तैनात किया जायेगा। जिससे लोग नये साल का जश्न अपने परिवार के साथ मना सके। साथ ही आने-जाने वाले रुटों में भी पुलिस की गस्ती की जायेगी, जिससे लोगों से किसी प्रकार गलत हरकत नहीं किया जा सके।

पानी वाले क्षेत्रों में भी प्रशासन की विशेष निगरानी अक्सर भीड़ वाले क्षेत्रों में असमाजिक किस्म के लोग मोबाइल, पैसों की चोरी, महिलाओं के साथ छेड़खानी की हरकत करते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। वहीं डैम व गहरे पानी वाले क्षेत्रों में भी प्रशासन की विशेष निगरानी की जायेगी। जिससे किसी भी प्रकार की हादसा होने पर तत्काल ही सहायता पहुंचाया जा सके।

संबंधित स्वस्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस भी तैनात रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे जरुरत पड़ने पर तत्काल ही सहायता पहुंचाया जा सके। नये साल के मौके पर बडी़ संख्या में लोग कुजू नदी, तांतनगर का संगम नदी, लुपुंगुटू पिकनीक स्थल, तोरलो डैम, बेनीसागर तालाब, नकटी डैम, पनसूवा डैम, हिरणी फाल, रामतीर्थ वैतरणी नदी समेत अन्य जगहों में परिवार के साथ पिकनीक मनाने के लिए परिवार के साथ जाते हैं। इसी को ध्यान में रख कर प्रशासन विशेष तैयारी कर रही है।

नये साल में लोग परिवार के साथ जश्न मनाने पिकनिक स्थलों में जाते हैंं, इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किये जा रहे हैं। सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस पदाधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। साथ ही रास्ते में भी पुलिस के वाहन गस्त करती रहेगी। जिससे नये साल मनाने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सके। - बहामन टुटी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चाईबासा। सड़क सुरक्षा समिति चलायेगा जागरुकता अभियान दिसंबर माह में अंतिम सप्ताह में पिकनिक मनाने के लिए युवा स्पीड बाइक के सहारे स्टंट करने वालों पर विशेष निगरानी परिवहन विभाग की ओर से की जायेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि नये साल में युवाओं के द्वारा स्पीड बाइक राइड किया जाता है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटना के शिकार युवा होकर अपनी जान गंवा देते हैं।