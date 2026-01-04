Language
    दुष्कर्म के बाद गला दबाकर व पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या, 20 साल का आरोपी गिरफ्तार

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवती की नृशंस हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 20 वर्षीय प्रधान पुरती उर्फ पल्टु को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    20 साल का आरोपी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय युवती की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी ने शनिवार को मामले का खुलासा किया।

    पुलिस के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को जोगीदारु जंगल के समीप एक खेत में पुआल से ढका हुआ अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया था। 

    विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया

    इस संबंध में खेत मालिक जय किशन होनहागा के लिखित आवेदन पर मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 210/2025, दिनांक 31 दिसंबर 2025 को धारा 103(1)/238 बीएनएस 2023 के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प. सिंहभूम, चाईबासा के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 4 जनवरी 2026 को जोगीदारु टोला तोडांग निवासी प्रधान पुरती उर्फ पल्टु (20) को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना से पहले उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में गला दबाकर तथा पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। 

    पुलिस ने आरोपी के पास से मृतिका का मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर जंगल से मृतिका की लाल रंग की स्कूटी (रजिस्ट्रेशन संख्या JH06L-7980) भी जब्त की गई है।

    पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा पत्थर, आरोपी का मोबाइल फोन समेत अन्य अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। डीएसपी बहामन टुटी ने बताया कि मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों की अहम भूमिका रही है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

    चाईबासा पुलिस की अपील

    चाईबासा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध से संबंधित सूचना मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना, डायल 112 या पुलिस कंट्रोल मोबाइल नंबर 9508243546 पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।