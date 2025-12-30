चाईबासा में HIV संक्रमित रक्त कांड के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, अब भी ठप है Blood bank

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की गंभीर घटना के बाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठे थे, वे अब और गहरे होते जा रहे हैं। घटना के लगभग दो महीने बीत जाने के बावजूद जिले में रक्त जांच की स्थानीय व्यवस्था अब तक बहाल नहीं हो सकी है।

नतीजा यह है कि मरीजों को आज भी इलाज के लिए जमशेदपुर से रक्त मंगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। घटना के तत्काल बाद प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।

उस समय हालात को संभालने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी कि चाईबासा के ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की जांच जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराई जाएगी। हालांकि, यह व्यवस्था केवल तात्कालिक समाधान के रूप में लागू की गई थी, लेकिन अब यही अस्थायी व्यवस्था स्थायी बनती नजर आ रही है।

शहर के निवासी शम्मी सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए बताया कि सोमवार को एक परिचित की मां को रक्त की आवश्यकता पड़ी, लेकिन चाईबासा में उपलब्ध न होने के कारण उन्हें रात दो बजे जमशेदपुर जाकर रक्त लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही किसी जनप्रतिनिधि की ओर से अब तक कोई ठोस पहल दिखाई दी है।