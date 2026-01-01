चाईबासा में युवाओं को रोजगार का मौका, मेडिकल व लैब पदों पर बहाली, 15 जनवरी तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का अवसर सामने आया है। सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) सेंटर में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यह नियुक्ति सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना के तहत की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।



जारी सूचना के अनुसार एआरटी सेंटर में मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन के एक-एक पद पर बहाली की जाएगी। मेडिकल ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार का एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।