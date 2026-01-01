Language
    चाईबासा में युवाओं को रोजगार का मौका, मेडिकल व लैब पदों पर बहाली, 15 जनवरी तक करें आवेदन

    By Sudhir Pandey Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:49 PM (IST)

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का अवसर सामने आया है। सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) सेंटर में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 
     
    यह नियुक्ति सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना के तहत की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

    जारी सूचना के अनुसार एआरटी सेंटर में मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन के एक-एक पद पर बहाली की जाएगी। मेडिकल ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार का एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 
     
    इसके साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (नाको) के नामित प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद के लिए 72 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है।

    वहीं लैब टेक्नीशियन पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में स्नातक या डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित राज्य परिषद में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को 21 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

    दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। सिविल सर्जन डॉ. भारती मिंज ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां पूर्णतः संविदा के आधार पर होंगी और चयनित अभ्यर्थियों को भविष्य में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक योग्य युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।
