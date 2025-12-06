Language
    ट्रैक की जर्जर स्थिति का खुलासा होने के बाद बंडामुंडा में अधकिारियों ने किया निरीक्षण, रेलवे ने बदले क्षतिग्रस्त स्लीपर

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    बंडामुंडा रेलखंड में जर्जर स्लीपरों की खबर सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ ट्रैक इंजीनियर ने बंडामुंडा का दौरा

    बंडामुंडा रेलखंड में लिंक - सी के पास अप लाइन की रेल पटरियों की जर्जर स्लीपरों की मरम्‍मत करते रेलकर्मी।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रांची-राउरकेला मुख्य रेल मार्ग के बंडामुंडा रेलखंड में लिंक-सी के पास अप लाइन पर जर्जर स्लीपरों की स्थिति उजागर होने के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर दक्षिण पूर्व रेलवे ने गंभीरता दिखाई। 

    शनिवार को दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय, गार्डनरिच कोलकाता के चीफ ट्रैक इंजीनियर स्वयं बंडामुंडा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लिंक-सी के निकट गोलाई लाइन पर कई टूटे और अत्यधिक जर्जर स्लीपरों को देखा।
     
    उन्होंने तत्काल सुधार के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदेश मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल की तकनीकी टीम ने युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया। 
     
    अधिकारियों की निगरानी में सबसे खराब स्थिति वाले स्लीपरों को शनिवार को ही बदल दिया गया। साथ ही आगामी दिनों में ट्रैक के नियमित मेंटेनेंस को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। 

    निरीक्षण के दौरान चीफ ट्रैक इंजीनियर के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीईएन (वेस्ट) रव‍ि शंकर और राउरकेला के एडीईएन अशेष कुमार भी मौजूद थे। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और ट्रैक की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

