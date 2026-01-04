यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 11 जनवरी तक रद रहेंगी ये 8 ट्रेनें, 12 आंशिक रूप से कैंसिल
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 05 से 11 जनवरी के बीच तक रेल प्रशासन रोलिंग ब्लॉक लेकर रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने आठ ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है।
इसके अलावा रेलवे ने 12 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं, तीन एक्सप्रेस और एक मेमू ट्रेनें को एक से तीन घंटे के बीच रिशेड्यूल कर चलेगी, जबकि 06 जनवरी को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर - हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल, पुरूलिया, कोटशिला, मुरी होते हुए हटिया तक चलाया जाएगा।
इसके अलावे 05 से 11 जनवरी तक ट्रेन नंबर 12802 आनंद विहार -पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काे चंद्रपुरा - राजाबेरा रेल खंड में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। 06,07 और 10 जनवरी को कटिहार से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 28182 कटिहार - टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा।
09 जनवरी को थावे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18182 थावे - टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे के इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी
- 06 जनवरी को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
- 08 और 11 जनवरी को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी ।
- 06 और 10 जनवरी को ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
- 05, 08 और 11 जनवरी को ट्रेन नंबर 68061 /68062 आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
ये ट्रेने शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी
- झाड़ग्राम-धनबाद - झाड़ग्राम एक्सप्रेस (18019/18020): 05 से 09 और 11 जनवरी को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी। बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन रद रहेगी।
- बर्धमान-हटिया- बर्धमान मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 05 से 11 जनवरी तक यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगा।
- टाटानगर - आसनसोल मेमू- बराभूम मेमू (68056/68060 ) :06 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी । आद्रा से आसनसोल स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगी ।
- आसनसोल-पुरुलिया - आसनसोल मेमू एक्सप्रेस (63594/63593): 05, 08 और 11 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेगी। आद्रा से पुरूलिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगी।
- आसनसोल - टाटानगर -आसनसोल मेमू (68055/68056 ): 07 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेगी। आद्रा से टाटानगर के बीच इसका परिचालन रद रहेगी।
- आद्रा - मेदिनीपुर - आद्रा मेमू (68099/68089 ): 06 जनवरी को यह ट्रेन चंद्रकोणा रोड स्टेशन तक चलेगी । चंद्रकोणा रोड से मेदिनीपुर स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगी ।
ये ट्रेनें रिशेड्यूल कर चलेंगी
- 08 और 11 जनवरी को बक्सर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18184 बक्सर - टाटानगर एक्सप्रेस 60 मिनट लेट से टाटानगर के लिए प्रस्थान करेगी।
- 08 और 11 जनवरी को खड़गपुर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18035 खड़गपुर - हटिया एक्सप्रेस 150 मिनट लेट से हटिया के लिए प्रस्थान करेगी।
- 07 जनवरी को हटिया से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18035 हटिया - खड़गपुर एक्सप्रेस 120 मिनट लेट से हटिया के लिए प्रस्थान करेगी।
- 06 और 10 जनवरी को धनबाद से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 68088 धनबाद - बांकुड़ा मेमू 60 मिनट लेट से बांकुडा के लिए प्रस्थान करेगी।
