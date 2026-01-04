यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 11 जनवरी तक रद रहेंगी ये 8 ट्रेनें, 12 आंशिक रूप से कैंसिल  

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 05 से 11 जनवरी के बीच तक रेल प्रशासन रोलिंग ब्लॉक लेकर रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने आठ ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है।

इसके अलावा रेलवे ने 12 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं, तीन एक्सप्रेस और एक मेमू ट्रेनें को एक से तीन घंटे के बीच रिशेड्यूल कर चलेगी, जबकि 06 जनवरी को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर - हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल, पुरूलिया, कोटशिला, मुरी होते हुए हटिया तक चलाया जाएगा।

इसके अलावे 05 से 11 जनवरी तक ट्रेन नंबर 12802 आनंद विहार -पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काे चंद्रपुरा - राजाबेरा रेल खंड में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। 06,07 और 10 जनवरी को कटिहार से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 28182 कटिहार - टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

09 जनवरी को थावे से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18182 थावे - टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेलवे के इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।