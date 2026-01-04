आद्रा रेल मंडल में 5 से 11 जनवरी तक रोलिंग ब्लॉक, झारखंड-बिहार-बंगाल में रेल यातायात प्रभावित, आठ ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में रेल पटरियों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए रेलवे प्रशासन 05 से 11 जनवरी तक रोलिंग ब्लॉक लेगा। इस दौरान ट्रैक दुरुस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इस निर्णय से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों रेल यात्रियों पर असर पड़ेगा। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विभिन्न तिथियों में कुल आठ ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद, 12 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन एवं शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत चलाया जाएगा, जबकि चार ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से प्रस्थान करेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को नियंत्रित (रेगुलेट) कर चलाने और एक ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। परिवर्तित मार्ग व नियंत्रित परिचालन 06 जनवरी को टाटानगर से रवाना होने वाली 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चांडिल, पुरुलिया, कोटशिला और मुरी होते हुए हटिया तक चलाया जाएगा।

वहीं 05 से 11 जनवरी तक 12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को चंद्रपुरा–राजाबेरा रेलखंड में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। इसके अलावा 06, 07 और 10 जनवरी को कटिहार से चलने वाली 28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस तथा 09 जनवरी को थावे से चलने वाली 18182 थावे–टाटानगर एक्सप्रेस को बर्नपुर स्टेशन पर 30 मिनट तक नियंत्रित रखा जाएगा। इन ट्रेनों का परिचालन रहेगा रद 06 जनवरी: 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू

08 और 11 जनवरी: 68053/68054 आद्रा-बराभूम-आद्रा मेमू पैसेंजर

06 और 10 जनवरी: 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू

05, 08 और 11 जनवरी: 68061/68062 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू

शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें 18019/18020 झाड़ग्राम-धनबाद-झाड़ग्राम एक्सप्रेस: 05 से 09 एवं 11 जनवरी को बोकारो स्टील सिटी तक 13503/13504 बर्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस: 05 से 11 जनवरी तक गोमो तक 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल मेमू: 06 जनवरी को आद्रा तक 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया मेमू: 05, 08 और 11 जनवरी को आद्रा तक 68055/68056 आसनसोल-टाटानगर मेमू: 07 जनवरी को आद्रा तक 68099/68089 आद्रा-मेदिनीपुर मेमू: 06 जनवरी को चंद्रकोणा रोड तक