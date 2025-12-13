Jharkhand News: सरकारी योजनाओं में रिश्वतखोरी, ACB ने आधा दर्जन अभियंताओं को रंगे हाथ पकड़ा

सुधीर पांडेय, चाईबासा। सरकारी योजनाओं में रिश्वतखोरी अब अधिकारियों के लिए परेशानी बनती जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आधा दर्जन अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन अधिकारियों में चार कार्यपालक अभियंता, एक कैशियर और एक नाजिर शामिल हैं।

भवन निर्माण विभाग इस विभाग में अब तक दो कार्यपालक अभियंता रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। पहली गिरफ्तारी 2013 में हुई थी, जब कार्यपालक अभियंता सोने लाल दास को 80 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिकायत अमलाटोला निवासी ठेकेदार जितेंद्र चौबे ने की थी।

छापेमारी में उनके आवास से 14,840 रुपये और कई दस्तावेज बरामद किए गए। न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते हुए छह साल का कारावास सुनाया। दूसरी बार इसी विभाग से अरुण कुमार सिंह मुंडा को शनिवार को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।