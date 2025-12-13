भवन निर्माण विभाग का इंजीनियर 70 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, बिल के भुगतान में ले रहा था कमीशन

जागरण संवाददाता, चाईबासा। भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार को ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) जमशेदपुर की टीम ने 70 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित योजना की कुल लागत 55 लाख रुपये थी, जिसमें से 29 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। शेष बिल भुगतान के एवज में अभियंता द्वारा 2.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 70 हजार रुपये घूस की मांग की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला पुराना उपायुक्त कार्यालय परिसर में नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़ा है। घूस की मांग से परेशान होकर ठेकेदार रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर अभियंता को गिरफ्तार किया।