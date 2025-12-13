Language
    भवन निर्माण विभाग का इंजीनियर 70 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, बिल के भुगतान में ले रहा था कमीशन

    By SUDHIR KUMAR PANDEYEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    अभियंता को पूछताछ के लिए ले जाती एसीबी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता  अरुण कुमार को ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) जमशेदपुर की टीम ने 70 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    मिली जानकारी के अनुसार संबंधित योजना की कुल लागत 55 लाख रुपये थी, जिसमें से 29 लाख रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। शेष बिल भुगतान के एवज में अभियंता द्वारा 2.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 70 हजार रुपये घूस की मांग की गई थी।

    यह मामला पुराना उपायुक्त कार्यालय परिसर में नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़ा है। घूस की मांग से परेशान होकर ठेकेदार रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर अभियंता को गिरफ्तार किया।

    इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर जयराम प्रसाद, इंस्पेक्टर कल्याण बिरुली एवं डीएसपी इंद्रदेव राम की अहम भूमिका रही। गिरफ्तारी के बाद अभियंता को पूछताछ के लिए एसीबी जमशेदपुर ले जाया गया है। एसीबी द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।