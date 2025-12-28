Train Cancelled: चक्रधरपुर से गुजरने वाली 8 ट्रेनें 20 जनवरी तक रद, उत्कल एक्सप्रेस का रूट बदला

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला से कासबहाल स्टेशनों के बीच 28 दिसंबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच रेलवे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 05:30 घंटे के मेगा ब्लॉक लेकर टीआरटी मशीनों के द्वारा रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली आठ ट्रेनाें का परिचालन रद कर दिया है। जबकि चार ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। वहीं रेलवे ने एक ट्रेने को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी।

इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी । वहीं ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी 28 दिसंबर 2025 से लेकर 07 जनवरी 2026 तक ट्रेन नंबर 18113/18114 टाटानगर - बिलासपुर - टाटानगर एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी 28 दिसंबर 2025 से लेकर 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18109 व 18110 टाटा - इतवारी- टाटा - एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी। 28 दिसंबर 2025 से 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18175 व 18176 हटिया - झारसुगुडा - हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी। 28 दिसंबर 2025 से लेकर 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 68043 व 68044 टाटा - राउरकेला - टाटा मेमू का परिचालन रद रहेगी। 28 दिसंबर 2025 से लेकर 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी। 28 दिसंबर 2025 से लेकर 04, 07, 11, 14, 18 एवं 21 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी। ये ट्रेनें शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलेगी 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटा - कंटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कंटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।