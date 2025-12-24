Language
    हाथियों की आवाजाही से चक्रधरपुर मंडल में 18 मेमू ट्रेनें रद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    चक्रधरपुर मंडल में हाथियों की आवाजाही के कारण 18 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने एक बार फिर से हाथियों के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच 18 ट्रेनों मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 25 से 28 दिसंबर तक रेलवे ने 12 मेमू ट्रेनों को और 26 से 28 दिसंबर तक 06 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है।

    पहले रेलवे 18 दिसंबर से दो-दो दिन के लिए मेमू ट्रेनों काे रद करती रही है। लगातार 11 दिनों तक मेमू ट्रेनों के रद होने से दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामूम रहे कि चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर रेल खंड में रेल लाइन के आस पास हाथियों के विचरण की सूचना वन विभाग से मिलने पर ही रेल प्रशासन ने मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर रही है।

    25 से 28 दिसंबर तक ये ट्रेनें रद रहेगी

    • ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू
    • ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू
    • ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला-झारसुगुडा-राउरकेला मेमू
    • ट्रेन नंबर 58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर
    • ट्रेन नंबर 68125 / 68126 टाटानगर-बड़बिल-टाटानगर मेमू
    • ट्रेन नंबर 68019/ 68020 टाटानगर-गुवा-टाटानगर मेमू

    26 से 28 दिसंबर तक ये ट्रेनें रद रहेगी

    • ट्रेन नंबर 68010/ 68009 चक्रधरपुर-टाटानगर-चक्रधरपुर मेमू
    • ट्रेन नंबर 68006 टाटानगर-खड़गपुर मेमू
    • ट्रेन नंबर 68011खड़गपुर-टाटानगर मेमू
    • ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया-झारसुगुडा-हटिया मेमू