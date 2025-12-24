हाथियों की आवाजाही से चक्रधरपुर मंडल में 18 मेमू ट्रेनें रद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने एक बार फिर से हाथियों के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच 18 ट्रेनों मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 25 से 28 दिसंबर तक रेलवे ने 12 मेमू ट्रेनों को और 26 से 28 दिसंबर तक 06 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है।

पहले रेलवे 18 दिसंबर से दो-दो दिन के लिए मेमू ट्रेनों काे रद करती रही है। लगातार 11 दिनों तक मेमू ट्रेनों के रद होने से दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामूम रहे कि चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर रेल खंड में रेल लाइन के आस पास हाथियों के विचरण की सूचना वन विभाग से मिलने पर ही रेल प्रशासन ने मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर रही है।