आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के लिए पुनदाग स्टेशन पर रुकेंगी 18 एक्सप्रेस ट्रेनें, 2 मिनट तक होगा ठहराव

ताकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु और यात्री सम्मेलन तक आसानी से पहुंच सके। ज्ञात हो कि पुनदाग स्टेशन में जिन ट्रेनों का ठहराव दिया गया है वह खुलने के एक दिन बाद या फिर उसी दिन पहुंचती है।

इन ट्रेनों का पुनदाग स्टेशन में होगा ठहराव

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 13404 भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 15028 गोरखपुर-सम्बलपुर मौर्य एक्सप्रेस ।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस ।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18620 दुमका-रांची एक्सप्रेस।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18621 पटना-हटिया एक्सप्रेस।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18622 हटिया-पटना एक्सप्रेस।

26 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 63520 -बोकारो-बर्धमान मेमू पैसेंजर।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 13403 रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 15027 संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस ।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18619 रांची-दुमका एक्सप्रेस।

27 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 63519 बर्धमान-बोकारो मेमू पैसेंजर।

29 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18627 हावड़ा-रांची एक्सप्रेस।

29 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 18628 रांची-हावड़ा एक्सप्रेस।

31 दिसंबर से 06 जनवरी तक ट्रेन नंबर 15661रांची-कामाख्या एक्सप्रेस।