Howrah-Mumbai Train Accident: मृतकों के आश्रितों को रेलवे देगा ₹10 लाख अनुग्रह राशि, झारखंड सरकार ने भी किया मुआवजे का एलान

वहीं, रेलवे मंत्रालय ने मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का एलान किया है। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की की है।

The Ministry of Railways announces Ex gratia of ₹ 10 Lakh to the family of deceased, ₹ 5 Lakh towards grievous injuries, ₹ 1 Lakh for simple injuries in the train 12810 derailment.