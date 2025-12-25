गम्हरिया जंगल में दफन मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, अधजला आधार कार्ड से हत्या की आशंका
गम्हरिया के शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दफन मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गम्हरिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के शिवनारायणपुर जंगल में गुरुवार सुबह जमीन में दफन एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि सुबह में कुछ स्थानीय ग्रामीण जब जंगल की ओर गए तो जमीन से बाहर निकले मृतक के पैरों पर पड़ी।
देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल इसकी सूचना आदित्यापर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर सदलबल पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच में जुट गए। इस दौरान उन्होंने शव को गड्ढे से बाहर नहीं निकाला।
मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बाहर निकाला
थाना प्रभारी ने बताया कि शव पूरी तरह मिट्टी में दफन है, जिसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही बाहर निकाला जाएगा। बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट की मांग की गई है। इस दौरान पुलिस को तलाशी के दौरान तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर खून के धब्बे, एक टोपी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं।
मौके पर एक अधजला आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक भी मिला है। आधार कार्ड पर पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो का पता अंकित है, जबकि बैंक खाते में जमशेदपुर के कदमा का पता दर्ज है।
साक्ष्यों के जलने से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्या के बाद पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।
