गम्हरिया में बछड़े का कटा सिर मिलने से सनसनी, विहिप ने जताया आक्रोश; प्रशासन ने दफनाया और दर्ज की प्राथमिकी

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित जंगल में गुरुवार को गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इसकी जानकारी मिलते ही विहिप जिलाध्यक्ष जेएन दास कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली घटना बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

सिर को विधिवत रूप से जमीन में दफन कराया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए गम्हरिया के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार तथा आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात, प्रशासन की मौजूदगी में बछड़े के कटे सिर को विधिवत रूप से जमीन में दफन कराया गया।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि मामले की गहन जांच कर दोषियों की पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।