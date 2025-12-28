 रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे तीन किशोर, ट्रेन की चपेट में आकर एक की मौत

जागरण टीम, राजमहल/तीनपहाड़ (साहिबगंज)। मालदा रेल मंडल के तीनपहाड़ व कल्याणचक रेलवे स्टेशन के बीच स्थित झपाई पुल के पास शनिवार को रील बनाने के चक्कर में गोमतीनगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस (13436) की चपेट में आने से वृंदावन गांव निवासी तिलका मुर्मू के 15 वर्षीय पुत्र रामजी मुर्मू की मौत हो गई।

उसके साथ गए दो किशोर बाल-बाल बच गए। दोनों किशोर ने उसके स्वजनों को सूचित किया। स्वजन उसे लेकर राजमहल अनुमंडल अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार को साहिबगंज होकर गुजरती है रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम होगा। वह तीन भाई व एक बहन में वह बीच में था। उत्क्रमित मिडिल स्कूल में कक्षा छह में पढ़ता था। शुक्रवार को गोमतीनगर से खुलने वाली गोमतीनगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार को साहिबगंज होकर गुजरती है। इसकी रफ्तार काफी तेज रहती है।