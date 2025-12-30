Jharkhand Crime: संताल परगना में 293 दुष्कर्म के मामले, साहिबगंज में सबसे अधिक

अभिजीत कुमार, बरहड़वा (साहिबगंज)। राज्य भर में अनेकों जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद संताल परगना में महिलाओं के साथ अपराध में कमी नाम मात्र की दिख रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगाए जाने के लिए प्रशासन के साथ-साथ आमजनों को भी इसमें विशेष रूचि लेने की जरूरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार भी लगातार सक्रिय है। इसके लिए कई कानून बनाए गए हैं। समय समय पर सुरक्षा के नियमों को और कड़ा किया जाता है ताकि अपराधी बच न सकें। झारखंड पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2025 में महिलाओं के साथ हुए अपराध में बढ़ोतरी हुई है।

इस साल जनवरी से अक्टूबर माह तक संताल परगना के सभी जिलों (दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़) को मिलाकर सिर्फ 293 मामले महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के हैं, जिनमें सबसे अधिक 71 मामले साहिबगंज जिले में ही घटित हुए हैं।

वहीं, गोड्डा जिले में 54, दुमका जिले में 54, जामताड़ा जिले में 33, देवघर जिले में 52 तथा पाकुड़ जिले में 40 बलात्कार के मामले हो चुके हैं। साहिबगंज में सबसे अधिक दहेज प्रताड़ना के मामले सरकार की नजर में विवाह के दौरान विवाह के दौरान दहेज लेना व दहेज देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलते हैं।दहेज प्रताड़ना को महिलाओं को कानूनों की जानकारी व समाज में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है।

लेकिन वेबसाइट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, संताल परगना के साहिबगंज जिले में वर्ष 2025 के जनवरी से अक्टूबर माह में सबसे अधिक 52 मामले हुए जो महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रताड़ना से जुड़े हैं। वहीं, गोड्डा जिले के भी 42 मामले दहेज प्रताड़ना के हैं। वहीं, सबसे कम दहेज प्रताड़ना के मामले देवघर जिले में हुए है। वहीं, सभी जिलों को मिलाकर देखें तो दहेज प्रताड़ना के कुल 161 मामले इन दस माह में दर्ज हुए हैं। ऐसा नही है कि ये मामले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं। इनमें अधिकांश मामले शिक्षित इलाकों के भी हैं।

छेड़खानी करने वाले मनचलों पर कसनी होगी नकेल वेबसाइट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष 2024 में संताल परगना के सभी जिलों से 185 मामले महिलाओं के साथ हुए छेड़छाड़ के हैं। जिनमे सबसे अधिक देवघर जिले में 52 तथा सबसे कम पाकुड़ जिले में हुए।

वहीं, इस वर्ष 2025 में देवघर जिले में जनवरी से अक्टूबर तक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 38 मामले दर्ज हो चुके हैं। जबकि गोड्डा में 40, दुमका जिले में 23, साहिबगंज जिले में 19 , पाकुड़ जिले में 16 तथा जामताड़ा जिले में 15 मामले सामने आ चुके हैं। महज दस माह में ही 151 छेड़खानी के मामले दर्ज हो गये हैं।

महिलाओं के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं बीते वर्ष 2024 में संताल परगना के सभी जिलों से 343 महिलाओं के अपहरण से जुड़े मामले दर्ज हुए हैं। जिनमें सबसे अधिक 103 मामले देवघर तथा सबसे कम जामताड़ा जिले से 32 मामले सामने आये।

वहीं, इस वर्ष 2025 के जनवरी से अक्टूबर तक में ही 355 मामले महिलाओं के अपहरण के आ चुके हैं। जिनमें सबसे ज्यादा गोड्डा जिले के 115 मामले तो सबसे कम पाकुड़ जिले के हैं। वहीं, देवघर जिले के 80 तथा साहिबगंज जिले में 49 मामले हो चुके हैं।