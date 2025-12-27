साहिबगंज में ग्रामीणों ने रोका कब्रिस्तान घेराबंदी का काम, थाना प्रभारी ने कागजात समेत दोनों पक्षों को बुलाया थाने

मोकिमपुर मौजा में जमाबंदी नंबर 493 के अंदर दाग संख्या 265 में आठ बीघा दो कट्ठा तीन धूर जमीन है जो झारखंड सरकार के नक्शा में अनाबादी के रूप में दर्ज है। अनाबादी जमीन को कब्रिस्तान बताकर घेराबंदी किया जाना उचित नहीं है। इसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। यदि जमीन की संवैधानिक अधिकार उनके पास है तो इसका आधिकारिक कागजात दूसरे पक्ष की ओर से ग्रामीणों को दिखाया जाना चाहिए। -प्रकाश यादव, ग्रामीण



यह कब्रिस्तान है इसका कोई कागजात नहीं है। इसके बावजूद इसे कब्रिस्तान बताकर घेराबंदी की जा रही है। हम सब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। यदि कागजात है तो वे ग्रामीणों को दिखाएं। अनाबादी जमीन को कब्रितान बताकर घेरा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। -दिगंबर चौरसिया, ग्रामीण



दशकों से यह जमीन सरकारी है। इसका उपयोग स्थानीय लोग आने जाने के लिए रास्ता के रूप में करते आ रहे हैं। अब इसकी घेराबंदी किया जाना ग्रामीणों को आवागमन के लिए रास्ता बंद करना है। वे इसका विरोध कर रहे हैं। कार्य से संबंधित कोई सरकारी बोर्ड भी नहीं लगा है। ग्रामीण यह कैसे समझेंगे कि यह काम सरकार की योजना से हो रहा है अथवा कोई इस जमीन को दखल करना चाहते हैं। -भीम महलदार, ग्रामीण