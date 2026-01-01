साहिबगंज में विकास की बयार: सड़कें, ट्रेन, शिक्षा और खेल सुविधाओं में बड़ा सुधार

डा. प्रणेश, जागरण, साहिबगंज। साल 2026 जिलेवासियों के लिए बेहतरी का संदेश लेकर आ रहा है। नए साल में यहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।साहिबगंज से भागलपुर जाना अब आसान हो गया है। मिर्जाचौकी से एकचारी तक फोरलेन सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। केवल कहलगांव में एक आरओबी अधूरा है। इस बीच नए फोरलेन पर वाहनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। साहिबगंज से अब मात्र दो घंटे में लोग भागलपुर पहुंच जा रहे हैं।

कभी इस मार्ग पर लोगों को चार से पांच घंटे लगते थे। इधर, तालझारी के बांसकोला से उधवा तक भी फोर लेन सड़क का निर्माण करीब करीब पूर्ण हो चुका है। ऐसे में अब राजमहल व बरहड़वा जाना भी आसान हो गया है।

इस मार्ग में भी दो ओवरब्रिज अधूरा है जिसका काम तेजी से चल रहा है। साहिबगंज-मनिहारी के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल को विभाग ने 2026 में पूर्ण करने का लक्ष्य तो रखा है लेकिन इसपर परिचालन 2027 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है।



हावड़ा तक की आरामदायक यात्रा : जिले के लोगों की हावड़ा तक की यात्रा अब आरामदायक होगी। पिछले साल साहिबगंज से हावड़ा के बीच इंटरसिटी ट्रेन की शुरूआत की गई थी। सुबह में यहां से यह खुलती है तथा रात को वापस लौट आती है। इसमें केवल सामान्य बोगी थी।

इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए इस ट्रेन में पांच जनवरी से एक एसी बोगी जोड़ी जा रही है। इसमें कुल 73 सीट रहेगी। इससे लोगों की यात्रा आरामदायक होगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर आरओबी के निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर 16 जनवरी से रेलवे के माध्यम से स्टोन चिप्स की ढुलाई बंद करने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में रेलवे की ओर से कुछ और सौगात मिलने की उम्मीद है।



नए भवन में शिफ्ट होगा केंद्रीय विद्यालय : इस साल जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिलेगा। नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी जिसके बाद शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

स्टेडियम रोड में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के पास केंद्रीय विद्यालय का भवन बनकर तैयार है। अप्रैल से स्कूल अपने नए भवन में चलेगा। ऐसे में सभी कक्षाओं में नए बच्चों का नामांकन होगा। अब तक स्कूल में कक्षा एक से 10 तक की पढ़ाई होती है तथा एक ही सेक्शन चलता है। नए भवन में शिफ्ट होने के बाद यहां 12वीं तक की पढ़ाई होगी तथा प्रत्येक कक्षा में कम से कम दो सेक्शन होगा।

शिक्षकों की बहाली हुई तो सेक्शन की संख्या बढ़ भी सकती है। अब तक यह स्कूल हबीबपुर में यमुनादास बालिका उच्च विद्यालय के भवन में चल रहा है।



स्टेडियम का विस्तारीकरण : सिदो कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण का काम शुरू हो चुका है। इस साल यह पूर्ण हो जाएगा। अब तक स्टेडियम मात्र 176 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा था।

अब यह 186 मीटर लंबा व 130 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ऐसे में यहां राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेगी। यहां के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में फायदा होगा। बरहेट में राज्य सरकार ने फुटबाल बालक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति दी है।

इसमें 25 बच्चे रहकर फुटबाल का प्रशिक्षण प्राप्त कर जिले का नाम राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकेंगे। 2026 में यह शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सिदो कान्हू स्टेडियम के पूर्वी भाग में स्थित खेल छात्रावास के पीछे फुट सेल पीच का निर्माण कराया जा रहा है।