साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा, ऑटो-टैंकर भिड़ंत में तीन की मौत, स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, बरहड़वा (साहिबगंज)। बरहेट-बरहड़वा मुख्य पथ पर छोटा रांगा डांड़ पुल मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह यात्रियों को लेकर जा रहे आटो (जेएच 17 ए ई 0334) व तेल टैंकर (डब्लू बी 29 डी 6669) में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक स्कूली बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

घटना में तीन बच्चे समेत कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अलग-अलग जगहों पर चल रहा है। घटना के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने रांगा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतना में तोड़फोड़ भी। घटना की सूचना मिलने पर बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में बरहड़वा व रांगा थाने की पुलिस को भेजा गया है।

वहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुटे हुए हैं। पुलिस शवों को पाेस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया। मृतकों में रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा रांगा गांव का 30 वर्षीय समरा साह, घटियारी की 30 वर्षीय रंदनी सोरेन तथा डाहूजोर की छह वर्षीय शांति हेम्ब्रम शामिल है। रंदनी सोरेन बरहड़वा जा रही थी।