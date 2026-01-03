साहिबगंज सड़क हादसे में मृतकों की संख्या छह हुई, मृतकों में दो चचेरे भाई

जागरण संवाददाता, पतना (साहिबगंज)। बरहड़वा-बरहेट मुख्य मार्ग पर रांगा थाना क्षेत्र के छोटा रांगा डांड़ पुल के पास शुक्रवार की सुबह हुई आटो व टैंकर भिड़ंत में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। शुक्रवार को चार लोगों की मौत हुई थी।

देर रात दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय भोला साह की मौत देवघर तो डाहूजोर निवासी आठ वर्षीय छात्र सुगन हांसदा की मौत पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में इलाज के दौरान शनिवार को हो गई। इससे पूर्व इस हादसे में बिशनपुर निवासी आटो चालक अमल कुमार दत्ता, बड़ा रांगा निवासी समरा साह, कुसुमपोखर निवासी रंधनी सोरेन एवं डाहूजोर निवासी छह वर्षीय छात्रा शांति हेम्ब्रम की भी मौत हो गई थी।

इस दुर्घटना में घायल नेहा मुर्मू का जंगीपुर, अठगावां निवासी तालामय हेम्ब्रम का दुमका व डाहूजोर निवासी बाबूलाल हांसदा का साहिबगंज में इलाज चल रहा है। तालामय हेम्ब्रम को साहिबगंज सदर हास्पिटल से शुक्रवार रात रेफर किया गया था। इधर, शनिवार को पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया। इसके बाद सभी शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।





वेंटिलेटर वाले एंबुलेंस के लिए घंटो करना पड़ा इंतजार : दुर्घटना में घायल हुए भोला साह को सबसे पहले रांगा स्थित पतना सीएचसी लाया गया जहां से डाक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। वहां से उसे बरहेट के चंद्रगोड़ा हास्पिटल पहुंचाया गया।

हालत बिगड़ते देख वहां के डाक्टर ने शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे ही वहां से रेफर कर दिया परंतु वेंटिलेटर वाला एंबुलेंस ना मिलने से वहां उनके स्वजनों को करीब पांच घंटे तक इंतजार करना पड़ा। रात करीब आठ बजे एंबुलेंस पहुंचा।

इसके बाद वहां से उसे देवघर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही डाक्टर देखने के लिए पहुंचे भोला ने दम तोड़ दिया फिर वहां से उनके शव को बड़ा रांगा स्थित घर लाया गया। इसके बाद रांगा थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को राजमहल भेज दिया।

इस दुर्घटना में चचरे भाई समरा साह व भोला साह की मौत हो गई। भोला साह की मौत के बाद उनकी पत्नी गंगामुनि देवी व समरा साह की पत्नी प्रमिला देवी का रो रोकर बुरा हाल है। दोनों के दो-दो बेटे हैं जो छोटे हैं।

भोला साह की शादी वर्ष 2015 में बनियाडीह में गंगामुनि देवी से हुई थी। उसके एक साल बाद ही समरा साह की शादी प्रमिला देवी से बरहेट में हुई थी। स्वजन के अनुसार दोनों मजदूरी का कार्य कर घरवालों का भरण पोषण करता था। उनके मौत के बाद अब घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात उनलोगों ने कही।