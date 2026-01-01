Language
    नए साल पर रेलवे ने साहिबगंज को दी सौगात, बर्धमान के लिए मेमू ट्रेन सेवा शुरू

    By Dev Aryan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    Sahibganj News: साहिबगंज से बर्धमान के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। 1 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन नंबर 63064 को रवाना किया गया। यह ट्रेन स ...और पढ़ें

    तीन पहाड़-वर्धमान मेमू ट्रेन का साहिबगंज तक हुआ विस्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। नए वर्ष 2026 के आगमन आगमन पर एक जनवरी को रेलवे ने साहिबगंज को साहिबगंज-वर्धमान मेमू ट्रेन की सौगात दी है। यह ट्रेन पहले तीन पहाड़ स्टेशन तक चलती थी। इसका विस्तार साहिबगंज तक कर दिया गया है। 

    नए साल के पहले यानी गुरुवार एक जनवरी को 1:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर तीन से ट्रेन नंबर 63064 साहिबगंज तीनपहाड़ बर्धमान मेमू ट्रेन को स्टेशन प्रबंधक गुड्डू साह सहित अन्य ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।

    एसएम साह ने बताया कि साहिबगंज वर्धमान मेमू लोकल ट्रेन 63064 साहिबगंज से प्रत्येक दिन दोपहर 1:35 बजे बर्धमान के लिए रवाना होगी, बर्धमान तक सभी स्टेशन में रुकते हुए जाएगी।वर्धमान रात्री 8:25 बजे पहुंचाएगी।

    सुबह 06:05 बजे वर्धमान जक्शन से ट्रेन नंबर 63063 वर्धमान साहिबगंज मेमू लोकल ट्रेन साहिबगंज के लिए प्रत्येक दिन प्रस्थान करेगी। वही मेमू ट्रेन के खुलने से साहिबगंज तीनपहाड़ बरहरवा पाकुड़ रेलखंड के छात्रों, व्यवसायियों, यात्रियों को काफी आसानी हुई।

    ये ट्रेन पूर्व में वर्धमान से तीनपहाड़ तक ही चलती है, जिसे रेलवे ने विस्तार करके साहिबगंज तक किया है। मौके पर चालक आर के यादव, गार्ड बजरंग बली, स्टेशन प्रबंधक गुड्डू साह, डिप्टी एसएस अमित कुमार, गिरधारी कुमार सहित अन्य थे।