इरफान शेख ने आरी से गला काटकर की थी नाइट गार्ड कैला पहाड़िया की हत्या, साहिबगंज पुलिस के सामने कबूला जुर्म
Sahibganj News: साहिबगंज पुलिस ने राजमहल में नाइट गार्ड कैला पहाड़िया की हत्या का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने बेगमपुरा निवासी इरफान शेख उर्फ फारुख श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राजमहल (साहिबगंज)। राजमहल थाने की पुलिस ने बेगमपुरा निवासी बुजुर्ग नाईट गार्ड कैला पहाड़िया की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और हत्यारोपी 22 वर्षीय इरफान शेख उर्फ फारुख शेख को गिरफ्तार कर लिया है।
इरफान बेगमपुरा का ही रहने वाला है। उसने आरी से काटकर कैला पहाड़िया की हत्या की। अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 31 दिसंबर की सुबह करीब 9.10 बजे राजमहल थाना में सूचना प्राप्त हुई कि मंडई स्थित एक गैरेज में बुजुर्ग नाइट गार्ड कैला पहाड़िया की गला काट कर हत्या कर दी गयी है।
सूचना के सत्यापन एवं आरोपित की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। अनुसंधान के कम में छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेगमपुरा निवासी 22 वर्षीय इरफान शेख उर्फ फारुख शेख को पकड़ा।
सख्ती से पूछताछ करने पर इरफान शेख ने अपना दोष स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आरी को भी पुलिस ने बरामद किया। घटना को लेकर मृतक के पुत्र रोहित पहाड़िया के बयान पर थाना में मामला दर्ज कर किया गया है।
हत्या के पीछे पुराना विवाद होने की बात कही गई। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपित इरफान शेख को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
छापेमारी दल में एसडीपीओ के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, राजमहल थाना प्रभारी मो हसनैन अंसारी, तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडेय, राधानगर थाना प्रभारी अमर मिंज, पुअनि ओम प्रकाश चौहान, पुअनि शंभु शंकर सिंह, सअनि मो जमील सहित सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।