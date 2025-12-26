रांची में खौफनाक वारदात, युवक ने युवती को मारी गोली; फिर खुद को किया शूट

जागरण संवाददाता, खलारी। खलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत केडीएच कॉलोनी मैदान गेट के समीप शुक्रवार सुबह एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद अपने घर जाकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सुबह करीब 8.30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान केडीएच कॉलोनी निवासी 33 वर्षीय सुनील केवट उर्फ छोटू के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवती पायल कुमारी (29 वर्ष) है, जो केडीएच स्थित ‘राज चिल्ड्रेन स्कूल’ में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। बताया गया कि पायल शुक्रवार सुबह अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान सुनील ने केडीएच कॉलोनी मैदान गेट के पास उसे गोली मार दी। गोली पायल की गर्दन में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील अपने घर गया और खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।