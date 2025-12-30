Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोविड महामारी के समय विनय सिंह ने लिया था डेढ़ करोड़ का फ्लैट, पटना में भी खरीदी थी संपत्ति; जांच में जुटी ACB

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:52 AM (IST)

    निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से तीसरे दिन भी पूछताछ की। एसीबी ने कोविड महामार ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसीबी कर रही जांच। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनके रिश्तेदारों व करीबियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से रिमांड पर तीसरे दिन भी पूछताछ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विनय सिंह एक सप्ताह के रिमांड पर हैं। एसीबी ने रिमांड के तीसरे दिन एक बार फिर उनसे कोविड महामारी के वक्त डोरंडा में खरीदे गए डेढ़ करोड़ रुपये के फ्लैट व पटना में खरीदे गए कामर्शियल संपत्ति की जानकारी ली।

    एसीबी ने पूछा कि जब पूरे देश में कोविड महामारी के चलते बाजार मंदा था, उस वक्त इतनी राशि कहां से आई। विनय सिंह ने एक बार फिर वही जवाब दुहराया कि उसने बचत के पैसे से उक्त खरीदारी की है।

    एसीबी को शक है कि उक्त राशि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे का काला धन है, कोई बचत की राशि नहीं है। चौबे के काले धन से ही उन संपत्तियों की खरीदारी की गई है।

    एसीबी ने विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह आदि के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। इसके अलावा उनके विभिन्न ठिकानों पर खरीदी गई चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है।

    सभी संपत्ति की खरीदारी से संबंधित साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। जल्द ही एसीबी इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल करेगी। एसीबी ने 24 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसकी जांच चल रही है।

    इस प्राथमिकी में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह व विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया है।