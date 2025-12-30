कोविड महामारी के समय विनय सिंह ने लिया था डेढ़ करोड़ का फ्लैट, पटना में भी खरीदी थी संपत्ति; जांच में जुटी ACB

राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनके रिश्तेदारों व करीबियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से रिमांड पर तीसरे दिन भी पूछताछ की है।

विनय सिंह एक सप्ताह के रिमांड पर हैं। एसीबी ने रिमांड के तीसरे दिन एक बार फिर उनसे कोविड महामारी के वक्त डोरंडा में खरीदे गए डेढ़ करोड़ रुपये के फ्लैट व पटना में खरीदे गए कामर्शियल संपत्ति की जानकारी ली।

एसीबी ने पूछा कि जब पूरे देश में कोविड महामारी के चलते बाजार मंदा था, उस वक्त इतनी राशि कहां से आई। विनय सिंह ने एक बार फिर वही जवाब दुहराया कि उसने बचत के पैसे से उक्त खरीदारी की है।

एसीबी को शक है कि उक्त राशि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे का काला धन है, कोई बचत की राशि नहीं है। चौबे के काले धन से ही उन संपत्तियों की खरीदारी की गई है। एसीबी ने विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह आदि के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। इसके अलावा उनके विभिन्न ठिकानों पर खरीदी गई चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी संपत्ति की खरीदारी से संबंधित साक्ष्य को एकत्रित किया जा रहा है। जल्द ही एसीबी इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल करेगी। एसीबी ने 24 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसकी जांच चल रही है।