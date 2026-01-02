Language
    नेतरहाट की सुबह या पतरातू की शाम? जनवरी में झारखंड की इन 10 जगहों पर पिकनिक मनाना है सबसे बेस्ट

    By Chandan Sharma Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    जनवरी में झारखंड घूमने और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां सुखद मौसम (10-25°C) और धूप भरी दोपहरें इसे खास बनाती हैं। 2025 में पर्यटन में 20% की व ...और पढ़ें

    नेचर लवर्स के लिए जन्नत: जहां जनवरी की ठंड और धूप का मजा हो जाएगा दोगुना।

    डिजिटल डेस्क, रांची। जनवरी में अगर आप घूमने और पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, तो झारखंड की जंगलों की भूमि आपका इंतजार कर रही है। सर्दियों की मीठी ठंड, धूप भरी दोपहरें और 10-25°C का सुखद मौसम यहां की हर जगह को पिकनिक के लिए परफेक्ट बनाता है।

    चाहे झरनों के किनारे बैठकर चाय पीना हो या जंगलों में सफारी, यह महीना प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का सबसे अच्छा समय है। 2025 में टूरिज्म में 20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और जनवरी में पर्यटक खासतौर पर उमड़ रहे हैं क्योंकि ठंडी हवा में आउटडोर एक्टिविटीज का मजा दोगुना हो जाता है।

    इको-टूरिज्म पॉलिसी ने सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। आइए, टॉप 10 स्पॉट्स को जानें—क्या है इनमें खास और जनवरी में पिकनिक क्यों बन जाता है स्पेशल।

    1. बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर

    यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहां सालों भर पर्यटक पहुंचते हैं। जनवरी की ठंड में यहां की शांति और स्पिरिचुअल वाइब्स अलग ही कमाल की लगती हैं। मंदिर का प्राचीन इतिहास और आसपास के तीर्थ जैसे बासुकिनाथ इसे धार्मिक हब बनाते हैं, जहां आप पूजा के बाद पिकनिक मनाकर दिन बिता सकते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति के आसपास त्योहार का माहौल इसे और स्पेशल बनाता है। सर्दी में गर्म चाय और भजन का कॉम्बो अनफॉरगेटेबल।

    2. पारसनाथ हिल्स (शिखरजी)

    जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ, जहां 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। यह 4,000 फीट ऊंची पहाड़ी ट्रेकिंग और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए फेमस है। खास बात है यहां के घने जंगल और मनमोहक व्यूज, जो जनवरी की क्लियर स्काई में और चमकते हैं।

    पिकनिक के लिए आदर्श क्योंकि ट्रेक के दौरान रुककर आप फैमिली के साथ स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं—ठंडी हवा में चढ़ाई आसान लगती है और ऊपर पहुंचकर शांति का अहसास स्पेशल।

    3. नेतरहाट

    छोटानागपुर की रानी' के नाम से मशहूर यह हिल स्टेशन सूर्यास्त के लिए वर्ल्ड फेमस है, जहां मैग्नोलिया पॉइंट से व्यू देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पाइन के जंगलों और ठंडे मौसम की वजह से जनवरी में यहां रोमांटिक और रिलैक्सिंग वाइब्स मिलती हैं।

    पिकनिक स्पेशल क्योंकि खुले मैदानों में आप बैस्केट खोलकर घंटों बिता सकते हैं। सर्दी की धूप में चाय और लोकल स्नैक्स का मजा, प्लस नाइट कैंपिंग का ऑप्शन इसे अनोखा बनाता है।

    4. बेतला नेशनल पार्क

    टाइगर्स, एलिफेंट्स और लेपर्ड्स का घर, यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है और जंगली जीवन के लिए बेस्ट स्पॉट। खास है यहां की घनी हरियाली और सफारी, जहां आप जीप में घूमकर वाइल्डलाइफ देख सकते हैं। फैमिली के साथ बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक के बाद रेस्ट, जैसे जंगल का अपना पिकनिक स्पॉट।

    5. हुंड्रू फॉल्स

    320 फीट ऊंचा यह झरना स्वर्णरेखा नदी पर है, जो मानसून में दहाड़ता है लेकिन जनवरी में पानी कम होने से नीचे ट्रेक करना आसान। खास है यहां की रॉक फॉर्मेशंस और आसपास की हरियाली, जो फोटोग्राफी और एडवेंचर के लिए परफेक्ट।

    पिकनिक के लिए आदर्श क्योंकि झरने के नीचे चट्टानों पर बैठकर आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं।सर्दी में स्प्लैश का मजा और शांत माहौल इसे यादगार बनाता है।

    6. दशम फॉल्स

    'दस धाराओं का झरना' के नाम से जाना जाता है, जहां कांची नदी की 10 धाराएं मिलकर गिरती हैं। यह लोकल लीजेंड्स से जुड़ा है कि यहां देवताओं का वास है। खास है स्विमिंग और रॉक क्लाइंबिंग के ऑप्शन, जो एडवेंचर लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं।

    जनवरी में ठंडा पानी रिफ्रेशिंग लगता है और किनारे पर पिकनिक का मजा। फैमिली के साथ पत्थरों पर बैठकर बातें करना और नेचर साउंड्स सुनना जैसे प्राइवेट हेवन।

    7. पतरातू वैली

    रांची से 40 किमी दूर डैम किनारे बसी यह वैली बोटिंग और ड्राइविंग के लिए फेमस है, जहां सूर्योदय के व्यूज इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते हैं। खास है यहां की हरी-भरी घाटियां और एंटार्टिका सीवर्ल्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं। जनवरी में ठंडी हवा में बोट राइड और डैम किनारे पिकनिक स्पेशल—स्नैक्स पैक कर फैमिली के साथ रिलैक्स करें, जैसे शहर से दूर लेकिन कनेक्टेड एस्केप।

    8. दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी

    एलिफेंट्स का पसंदीदा ठिकाना है। यह जमशेदपुर के पास है और ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग के लिए बेस्ट। खास है यहां के पहाड़ी इलाके और हाथियों का नैचुरल हैबिटेट, जो विंटर में और एक्टिव रहते हैं। जंगल में ट्रेक कर पिकनिक मनाएं, जहां नेचर का थ्रिल और शांति का मिक्स स्पेशल फील देता है।

    9. जुबली पार्क, जमशेदपुर

    टाटा स्टील की गिफ्ट, यह 225 एकड़ का पार्क रोज गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो के लिए जाना जाता है। खास है यहां का अर्बन ग्रीन स्पेस, जो शहर में रहकर भी नेचर एंजॉय कराता है। फाउंटेन के पास बैठकर स्नैक्स और फैमिली टाइम, प्लस शाम की लाइट्स इसे मैजिकल बनाती हैं।

    10. घाटशिला

    सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसा यह कॉपर माइंस और ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस है। रंकिनी मंदिर, धरागिरी फॉल्स और बुरुडी लेक जैसे हिडन जेम्स यहां हैं। खास है ऑफबीट वाइब्स और लोकल ट्राइबल आर्ट, जो कल्चरल एक्सपीरियंस देते हैं। जनवरी में नदी किनारे पिकनिक स्पेशल—शांत पानी, ठंडी हवा और लोकल फूड का मजा, जैसे अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर।

    जनवरी प्लानिंग टिप्स

    ट्रेनें और रोड्स से पहुंच आसान। रांची एयरपोर्ट से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लाइट वूलेंस पैक कीजिए। हुंड्रू, दशम या पतरातू जैसे स्पॉट्स पर पिकनिक मैट और लोकल स्नैक्स ले जाएं।  फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाएं, तो यादें लाइफटाइम की बनेंगी। झारखंड का यह नैचुरल खजाना आपको बुला रहा है।