रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का सस्पेंशन हटा, कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का निलंबन रद कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सेना जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया था। ईडी ने उन्हें चेशायर होम रोड और सेना भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने छवि रंजन के निलंबन मुक्त होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विगत 14 अक्तूबर की तिथि से उनका निलंबन समाप्त किया गया है।
मालूम हो कि सेना की जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। जमानत देने के बाद वह जेल से बाहर निकले थे। छविरंजन को ईडी ने चेशायर होम रोड और सेना की जमीन घोटाले में 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था।
हाई कोर्ट से छवि रंजन को चेशायर होम रोड जमीन घोटाले में जमानत दे दी थी, लेकिन सेना की जमीन घोटाले में जमानत देने से इंकार कर दिया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली।
