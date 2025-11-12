रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का सस्पेंशन हटा, कार्मिक विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने छवि रंजन के निलंबन मुक्त होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विगत 14 अक्तूबर की तिथि से उनका निलंबन समाप्त किया गया है।

मालूम हो कि सेना की जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। जमानत देने के बाद वह जेल से बाहर निकले थे। छविरंजन को ईडी ने चेशायर होम रोड और सेना की जमीन घोटाले में 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था।