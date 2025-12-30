सिल्ली में सियासी बवाल: रात के अंधेरे में विधायक ने किया शिलान्यास, JMM नेता बोले- कोर्ट जाएंगे

संवाद सहयोगी, अनगड़ा (रांची)। झारखंड के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। ताजा विवाद बरवादाग पंचायत के जिंतूपीढ़ी गांव में एक गार्डवाल के शिलान्यास को लेकर है। सिल्ली विधायक अमित कुमार द्वारा सोमवार की देर रात किए गए इस शिलान्यास पर स्थानीय झामुमो नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन और 'अपनों को उपकृत' करने का जरिया बताया है। रात में पत्थर गाड़ने का आरोप जिंतुपीढ़ी के ग्रामप्रधान सह वरिष्ठ झामुमो नेता अमित सिंह मुंडा उर्फ गडाम ने इस शिलान्यास पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि विधायक ने देर रात बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के गुटीकोचा नाला के पास गार्डवाल का शिलान्यास कर दिया। बता दें विधायक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हैं।

JMM नेता के गंभीर आरोप रिश्तेदारों को फायदा: गडाम का आरोप है कि विधायक ने अपने रिश्तेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी है। ग्रामसभा की अनदेखी: उन्होंने दावा किया कि इस योजना के लिए ग्रामसभा की कोई अनुमति नहीं ली गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। कोर्ट जाने की चेतावनी: झामुमो नेता ने इसे सरकारी राशि का दुरुपयोग करार देते हुए मामले को अदालत तक ले जाने की बात कही है। विधायक गुट की सफाई: विकास में कोई बाधा नहीं दूसरी ओर आरोपों पर सफाई देते हुए झामुमो के अनगड़ा प्रखंड अध्यक्ष रिझुवा मुंडा ने विधायक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की योजनाओं के लिए ग्रामसभा की अनुमति की कानूनी अनिवार्यता नहीं होती।