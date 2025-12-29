3 करोड़ रुपये नगद देकर खरीदा था घर, कारोबारी श्रवण जालान से ACB ने की पूछताछ; निलंबित IAS विनय चौबे का है करीबी

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने सोमवार को टिंबर कारोबारी श्रवण जालान से दिनभर पूछताछ की। अब तक की पूछताछ में एसीबी को जानकारी मिली कि श्रवण जालान का रांची स्थित घर चार करोड़ रुपये का है।

इसके लिए उसने 90 लाख रुपये चेक से भुगतान किया था। उसने अपने घर के लिए तीन करोड़ रुपये का भुगतान नगदी में किया था। ये नगदी कहां से आए, एसीबी इसकी पड़ताल कर रही है। एसीबी को सूचना है कि ये नगदी निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को काले धन के रूप में मिले थे, जिसे उन्होंने सफेद बनाने के लिए श्रवण जालान को दिया था। हालांकि, इसका सत्यापन चल रहा है। राइस मिल के धंधे के दौरान विनय चौबे से हुआ था श्रवण जालान का संपर्क श्रवण जालान ने एसीबी को बताया कि उसकी मुलाकात विनय कुमार चौबे से उसके राइस मिल के व्यवसाय के दौरान हुआ था। उस वक्त वह फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) से टाइअप के लिए विनय कुमार चौबे से मिला था। तब चौबे रांची के उपायुक्त थे। रांची के उपायुक्त के कार्यकाल में उसने एफसीआई से चावल-गेहूं का पूरा लेन-देन किया। इस बिंदु पर भी एसीबी की छानबीन जारी है।

राणी सति डेकोर के करोड़ों ट्रांजेक्शन को भी खंगाल रही है एसीबी एसीबी श्रवण जालान के राणी सति डेकोर के साथ करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी ने श्रवण जालान को मंगलवार को भी इस प्रतिष्ठान के वार्षिक टर्न ओवर के ब्यौरे के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है।

एसीबी को आशंका है कि श्रवण जालान इस प्रतिष्ठान में भी विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश किया है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एसीबी श्रवण जालान के उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी।