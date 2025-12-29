Language
    3 करोड़ रुपये नगद देकर खरीदा था घर, कारोबारी श्रवण जालान से ACB ने की पूछताछ; निलंबित IAS विनय चौबे का है करीबी

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में टिंबर कारोबारी श्रवण जालान से पूछताछ की। पता चला कि उन्होंने रांची स्थित अपने 4 करोड़ के घर के लिए 3 करोड़ रुपये ...और पढ़ें

    एसीबी ने की पूछताछ। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने सोमवार को टिंबर कारोबारी श्रवण जालान से दिनभर पूछताछ की। अब तक की पूछताछ में एसीबी को जानकारी मिली कि श्रवण जालान का रांची स्थित घर चार करोड़ रुपये का है।

    इसके लिए उसने 90 लाख रुपये चेक से भुगतान किया था। उसने अपने घर के लिए तीन करोड़ रुपये का भुगतान नगदी में किया था। ये नगदी कहां से आए, एसीबी इसकी पड़ताल कर रही है।

    एसीबी को सूचना है कि ये नगदी निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को काले धन के रूप में मिले थे, जिसे उन्होंने सफेद बनाने के लिए श्रवण जालान को दिया था। हालांकि, इसका सत्यापन चल रहा है।

    राइस मिल के धंधे के दौरान विनय चौबे से हुआ था श्रवण जालान का संपर्क

    श्रवण जालान ने एसीबी को बताया कि उसकी मुलाकात विनय कुमार चौबे से उसके राइस मिल के व्यवसाय के दौरान हुआ था।

    उस वक्त वह फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) से टाइअप के लिए विनय कुमार चौबे से मिला था। तब चौबे रांची के उपायुक्त थे। रांची के उपायुक्त के कार्यकाल में उसने एफसीआई से चावल-गेहूं का पूरा लेन-देन किया। इस बिंदु पर भी एसीबी की छानबीन जारी है।

    राणी सति डेकोर के करोड़ों ट्रांजेक्शन को भी खंगाल रही है एसीबी

    एसीबी श्रवण जालान के राणी सति डेकोर के साथ करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी ने श्रवण जालान को मंगलवार को भी इस प्रतिष्ठान के वार्षिक टर्न ओवर के ब्यौरे के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है।

    एसीबी को आशंका है कि श्रवण जालान इस प्रतिष्ठान में भी विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश किया है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एसीबी श्रवण जालान के उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी।

    दुमका के कारोबारी नवीन पटवारी को भी एसीबी के सामने होना है उपस्थित

    श्रवण जालान के रिश्तेदार दुमका के टायर कारोबारी नवीन पटवारी को भी एसीबी ने समन कर मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

    एसीबी का सूचना है कि निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश श्रवण जालान के साथ-साथ दुमका का टायर कारोबारी नवीन पटवारी भी करता था।

    एसीबी ने इसी माह श्रवण जालान के साथ-साथ नवीन पटवारी के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात के अलावा वित्तीय लेन-देन से संबंधित कुछ साक्ष्य व डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया था।

    एक-एक कर सभी साक्ष्यों का एसीबी सत्यापन कर रही है। इसी सिलसिले में एसीबी ने नवीन पटवारी को समन कर मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।