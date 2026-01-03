यात्रियों के लिए अच्छी खबर: 13 ट्रेनों में लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोच, कन्फर्म टिकट मिलने का बढ़ेगा चांस

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और नए साल की छुट्टियों को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली 2 ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली 5 ट्रेनों में और खड़गपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।