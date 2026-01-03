Language
    यात्रियों के लिए अच्छी खबर: 13 ट्रेनों में लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोच, कन्फर्म टिकट मिलने का बढ़ेगा चांस

    By Rupesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:13 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने नए साल की भीड़ को देखते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है। चक्रधरपुर, रांची और खड़गपुर रेल मंडलों से गुजरने वाली कुल 13 ट्रेनों म ...और पढ़ें

    नए साल में उमड़ रही यात्रियों की भीड़। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नए साल की शुरुआत के साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और नए साल की छुट्टियों को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली 2 ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली 5 ट्रेनों में और खड़गपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।

    रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस कदम से सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों का सफर पहले से अधिक आरामदायक हो सकेगा। रेलवे के अनुसार यह व्यवस्था आज से 08 जनवरी तक लागू रहेगी।

    इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच

    • 3 और 4 जनवरी को ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला - जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी।
    • 3 और 4 जनवरी को ट्रेन नंबर 22839 राउरकेला - भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 3 जनवरी को ट्रेन नंबर 22892 रांची - हावड़ा इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 3 जनवरी को ट्रेन नंबर 18603 रांची - गोड्डा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी।
    • 3 जनवरी को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
    • 4 जनवरी को ट्रेन नंबर 18628 रांची - हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 4 और 5 जनवरी को ट्रेन नंबर 18627 हावड़ा - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 3 और 4 जनवरी को ट्रेन नंबर 12827 हावड़ा - पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 4 और 5 जनवरी को ट्रेन नंबर 12828 पुरुलिया - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 3 से 9 जनवरी तक ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
    • 3 से 5 जनवरी तक ट्रेन नंबर 12883 संतरागाछी -पुरूलिया रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 3 से 5 जनवरी तक ट्रेन नंबर 12884 पुरूलिया - संतरागाछी रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
    • 8 जनवरी को ट्रेन नंबर 02863 सांतरागाछी - यलहंका स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगेगी।