रिम्स में 2026 में बड़े बदलाव की तैयारी, ट्रामा सेंटर से लेकर सुपर स्पेशियलिटी कोर्स तक सुविधाओं का विस्तार
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची ने 2026 के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। इनमें इलाज की गुणवत्ता बढ़ाना, मरीज सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ने आगामी वर्ष के लिए व्यापक और दूरगामी योजनाओं का खाका तैयार किया है। योजनाओं में रिम्स में इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने, बल्कि मरीजों की सुविधा, सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं शामिल है।
आगामी योजनाओं के अनुसार, रिम्स में मरीजों को दवा एवं उपभोग्य सामग्रियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हास्पिटल रिवोल्विंग फंड का प्रभावी उपयोग और संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सकीय एवं अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे मानव संसाधन की कमी दूर हो सके।
बेड क्षमता और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं में विस्तार
रिम्स में एमबीबीएस सीटों को 180 से बढ़ाकर 250 करने की योजना है। वहीं एमडी, एमएस, सुपर स्पेशियलिटी और यूरोलाजी कोर्स प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा डीएम कार्डियोलाजी सीटों में वृद्धि और डेंटल इंस्टीट्यूट में एमडीएस कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नर्सिंग कालेज में भी एमएससी नर्सिंग कोर्स प्रारंभ करने की योजना शामिल है।
अस्पताल भवन और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
रिम्स परिसर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चारदीवारी निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। अस्पताल भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं डायलिसिस सेंटर और क्रिटिकल केयर भवन का हैंडओवर कर मरीजों के लिए सेवाएं प्रारंभ करने की योजना है।
इस वर्ष की प्रमुख योजनाएं
- ट्रामा सेंटर का विस्तार
- नए आईसीयू एवं ओपीडी भवन का निर्माण
- वार्डों का अपग्रेडेशन
- कैंसर मरीजों के लिए नया लाइनेक मशीन का अधिग्रहण व संचालन
- एक अतिरिक्त अत्याधुनिक रेडियोथैरेपी मशीन लगाना
- जिन भवनों में अभी फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है वहां अग्निशमन प्रणाली लगाने, तथा नया फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित होगा
- आईटी उपकरणों, सिटी स्कैन व लाइफ सेविंग मशीन की होगी खरीदारी
