'रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार', बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स परिसर में बने निर्माण को तोड़ने पर वहां रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। यह अवैध निर्माण राज्य के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ है। मरांडी मे सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि इससे प्रभावित लोगों को राज्य सरकार वैकल्पिक आवास दे और उनके बैंक लोन की गारंटी ले। प्रेसवार्ता में बाबूलाल मरांडी ने हाइकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को तोड़े जाने के न्यायोचित बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई आम नागरिक फ्लैट या जमीन खरीदता है तो संबंधित जमीन को सरकारी या निजी संपत्ति बताने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यदि रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण की जमीन रिम्स की थी तो फिर रजिस्ट्रार ने उस पर बने फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे कर दी। रजिस्ट्रार का तो काम है कि वह सुनिश्चित करे कि जमीन वैध है। लेकिन यहां जिस प्रकार नियमों की अनदेखी की गई है उसमें बड़े भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।