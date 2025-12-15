'रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार', बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए भ्रष्ट सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स परिसर में बने निर्माण को तोड़ने पर वहां रहने वाले लोग प्रभावित होंगे।
यह अवैध निर्माण राज्य के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ है। मरांडी मे सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि इससे प्रभावित लोगों को राज्य सरकार वैकल्पिक आवास दे और उनके बैंक लोन की गारंटी ले।
प्रेसवार्ता में बाबूलाल मरांडी ने हाइकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को तोड़े जाने के न्यायोचित बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई आम नागरिक फ्लैट या जमीन खरीदता है तो संबंधित जमीन को सरकारी या निजी संपत्ति बताने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।
यदि रिम्स परिसर में हुए अवैध निर्माण की जमीन रिम्स की थी तो फिर रजिस्ट्रार ने उस पर बने फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे कर दी। रजिस्ट्रार का तो काम है कि वह सुनिश्चित करे कि जमीन वैध है। लेकिन यहां जिस प्रकार नियमों की अनदेखी की गई है उसमें बड़े भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
सवाल यह भी है कि रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन कैसे हो गया। मरांडी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में रांची नगर निगम भी जिम्मेवार है। आखिर रिम्स की जमीन पर फ्लैटों का नक्शा कैसे स्वीकृति हुआ। इस मामले में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और आम जनता को परेशानी में डाल दिया।
मरांडी ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के जिम्मेवार अधिकारी, रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों को अविलंब निलंबित करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
