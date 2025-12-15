बिहार के बाद झारखंड को भी जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, दिसंबर के अंत तक जिला अध्यक्षों का होगा एलान

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी दिसंबर से अंत तक झारखंड के सभी जिलों में नए अध्‍यक्षों की घोषणा कर देगी। करीब छह महीने पहले पार्टी ने जिला स्तर पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर, सभी जिले के अध्‍यक्षों के नामों पर कार्यकर्ताओं संग विचार विमर्श किया था।

इसके बाद प्रदेश नेतृत्व को जिला से चुने गए नामों की सूची देने का कार्यक्रम टलता रहा। अब पार्टी ने मंगलवार को सभी चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को जिला से मिले नामों की सूची तैयार करने के लिए बुलाया है। प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक में चुनाव प्रभारी, जिलों से मिले नामों की सूची साझा करेंगे। यह प्रक्रिया अगले तीन दिनों तक चलेगी। दिसंबर के अंत तक पार्टी सभी जिलों में नए अध्‍यक्षोंके नामों की घोषणा कर देगी।

बता दें कि 519 मंडलों में से अधिकतर में कमेटी का गठन कर लिया गया है। जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश कमेटी का चुनाव कराया जाएगा। जिलों में कमेटी बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का होगा चयन भाजपा में अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी पदस्थापित हैं। उन्हें विधानसभा में विधायक दल का नेता भी बनाया गया है। ऐसे मे पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करेगी। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।