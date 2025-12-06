विमानन कंपनियों ने की किराये में वृद्धि, रांची से दिल्ली का किराया 25 हजार

जागरण संवाददाता, रांची। पूरे देश में बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलायंस की विमानों का परिचालन प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी ओर विमानन कंपनियों की ओर से छह व सात दिसंबर के विमान किराया में वृद्धि कर दी गई है।

शनिवार (06 दिसंबर) को रांची से लखनऊ का किराया 14 हजार रुपये, रांची से पुणे के लिए 18 हजार रुपये, रांची से चेन्नई के लिए 24 हजार रुपये व रांची से दिल्ली के लिए 14 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।