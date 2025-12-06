विमानन कंपनियों ने की किराये में वृद्धि, रांची से दिल्ली का किराया 25 हजार
जागरण संवाददाता, रांची। पूरे देश में बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलायंस की विमानों का परिचालन प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी ओर विमानन कंपनियों की ओर से छह व सात दिसंबर के विमान किराया में वृद्धि कर दी गई है।
शनिवार (06 दिसंबर) को रांची से लखनऊ का किराया 14 हजार रुपये, रांची से पुणे के लिए 18 हजार रुपये, रांची से चेन्नई के लिए 24 हजार रुपये व रांची से दिल्ली के लिए 14 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार, रविवार (07 दिसंबर) को रांची से दिल्ली के लिए 25 हजार रुपये, रांची से लखनऊ के लिए 14 हजार रुपये व रांची से बेंगलुरु के लिए 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
विमानन कंपनियों की ओर से किराये में की गई वृद्धि से यात्री परेशान हैं। शुक्रवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जिन यात्रियों ने पूर्व में निर्दारित दर पर टिकट की बुकिंग कराई ती, उन्हें संबंधित विमान रद होने पर दूसरे विमान की टिकट लेने पर अधिक पैसे की मांग की जा रही थी।
इसका यात्रियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब मैने पूर्व में टिकट बुकिंग किया था तो संबंधित विमान रद होने के बाद अधिक पैसे की मांग की जा रही है, यह तो पूरी तरह गलत है।
