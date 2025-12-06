Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विमानन कंपनियों ने की किराये में वृद्धि, रांची से दिल्ली का किराया 25 हजार

    By Rajesh Pathak Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:13 AM (IST)

    विमानन कंपनियों ने रांची से दिल्ली के किराये में भारी वृद्धि की है, जो 25 हजार रुपये तक पहुंच गया है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विमानन कंपनियों ने की किराये में वृद्धि। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। पूरे देश में बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलायंस की विमानों का परिचालन प्रभावित हो गया है। वहीं दूसरी ओर विमानन कंपनियों की ओर से छह व सात दिसंबर के विमान किराया में वृद्धि कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार (06 दिसंबर) को रांची से लखनऊ का किराया 14 हजार रुपये, रांची से पुणे के लिए 18 हजार रुपये, रांची से चेन्नई के लिए 24 हजार रुपये व रांची से दिल्ली के लिए 14 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

    इसी प्रकार, रविवार (07 दिसंबर) को रांची से दिल्ली के लिए 25 हजार रुपये, रांची से लखनऊ के लिए 14 हजार रुपये व रांची से बेंगलुरु के लिए 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

    विमानन कंपनियों की ओर से किराये में की गई वृद्धि से यात्री परेशान हैं। शुक्रवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जिन यात्रियों ने पूर्व में निर्दारित दर पर टिकट की बुकिंग कराई ती, उन्हें संबंधित विमान रद होने पर दूसरे विमान की टिकट लेने पर अधिक पैसे की मांग की जा रही थी।

    इसका यात्रियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब मैने पूर्व में टिकट बुकिंग किया था तो संबंधित विमान रद होने के बाद अधिक पैसे की मांग की जा रही है, यह तो पूरी तरह गलत है।

    यह भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा: गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों ने बढ़ाया राजनीतिक पारा, सत्तापक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे पर साधा निशाना

    यह भी पढ़ें- Jharkhand वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का निकला Result, 2,219 अभ्यर्थी सफल

    यह भी पढ़ें- रharkhand assembly : विधानसभा का शीत सत्र शुरू, सरकार ने सदन में पेश किया एटीआर