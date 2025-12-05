रharkhand assembly : विधानसभा का शीत सत्र शुरू, सरकार ने सदन में पेश किया एटीआर

राज्य ब्यूरो, रांची । स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के प्रारंभिक वक्तव्य के साथ शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो गया। पहले दिन सामान्य कामकाज निपटाए गए।

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को दिए गए आश्वासनों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) पेश की।

इसमें चार विभागों के इतने ही आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। साथ ही सभा सचिव द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों की जानकारी सदन दी गई।

शीत सत्र के दौरान पांच दिनों का कार्य दिवस होगा। आठ दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अगले दिन नौ दिसंबर को इसपर चर्चा के बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।

अगले दो दिन 10 तथा 11 दिसंबर को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 11 दिसंबर को ही गैर सरकारी संकल्प पारित किए जाएंगे। इधर, शीत सत्र के पहले दिन स्पीकर ने इस सत्र के लिए विधायक स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, निरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह तथा नीरा यादव को सभापति मनोनीत किए।