जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल कोर्स (एमबीए-एमसीए) में पढ़ रहे 2025-27 बैच के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्स 2027 में पूरा होना है, लेकिन अभी तक एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। न परीक्षा का शेड्यूल आया है, न ही विवि की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है।

वहीं दूसरी ओर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में इसी सत्र के एमबीए के विद्यार्थी अब सेमेस्टर-3 में पहुंच गए हैं। यानी जहां एक ही राज्य में एक विश्वविद्यालय का सत्र समय पर चल रहा है, वहीं रांची विश्वविद्यालय का सत्र बुरी तरह पिछड़ गया है।

एमबीए व एमसीए का वर्तमान सत्र एक साल पीछे रांची विश्वविद्यालय में एमबीए और एमसीए के 2025-27 के विद्यार्थियों का सत्र एक साल पीछे चल रहा है। इन्होंने मई 2026 में नामांकन लिया था, लेकिन अभी तक इनकी सेमेस्टर वन की फाइनल परीक्षा तक नहीं हुई है। ये दोनों ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनकी डिमांड सबसे अधिक है। लेकिन समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण ये दोनों कोर्स और भी पीछे होता जा रहा है।

नियम के अनुसार ये कोर्स 2027 में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन 2027 आने में केवल एक महीना ही बचा हुआ है और अभी भी विद्यार्थियों को पहली परीक्षा का इंतजार है। एमबीए के विद्यार्थी अजीत कुमार का कहना है कि अभी तक सेमेस्टर वन की फाइनल परीक्षा का नोटिस तक नहीं आया है। एक साल लेट होने पर प्लेसमेंट में परेशानी होगी। वहीं आदित्य गौरव का कहना है कि सत्र में देरी का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा।

एमबीए और एमसीए का सत्र लेट होने से क्या होता है नुकसान -कंपनियां उसी बैच को लेती हैं, जो समय पर पास होता है

-एमबीए-एमसीए में इंटर्नशिप सेमेस्टर के हिसाब से मिलती है। सेमेस्टर ही क्लियर नहीं है, तो कोई कंपनी इंटर्नशिप पर नहीं रखती।

-परीक्षा ही नहीं हुई तो डिग्री 2028-29 तक खिंच जाएगी। तब तक कंपनियों का प्लेसमेंट ड्राइव निकल जाएगा।

-जाब मिलने में होगी परेशानी, पूछा जाएगा सवाल