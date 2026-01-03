झारखंड में 2 विश्वविद्यालयों ने छात्रों से वसूले 11 करोड़ रुपये, फिर भी नहीं कराया छात्रसंघ चुनाव 

छात्रसंघ चुनाव न कराना कोई प्रशासनिक विवशता नहीं बल्कि घोटालों को छिपाने और तानाशाही बनाए रखने की सुनियोजित साजिश है। आइडी कार्ड, शुल्क, परीक्षा व्यवस्था, नियुक्ति और खरीद प्रक्रियाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं का भंडाफोड़ न हो जाए, इसी डर से कुछ लोग छात्रसंघ चुनाव रोक रहे हैं। चुनाव होने से छात्रों को शैक्षणिक व प्रशासनिक समस्याओं पर सीधा हस्तक्षेप, फीस-परीक्षा-छात्रवृत्ति हास्टल जैसे मुद्दों पर समाधान तथा नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रशिक्षण मिलता है। चुना हुआ छात्रसंघ प्रतिनिधि सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और यूनिवर्सिटी को जवाबदेह बनाता है। -अभिषेक झा, अबुआ अधिकार मंच।

2019 के बाद से आज तक छात्रसंघ चुनाव न कराना छात्र समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। जिस चुनाव को हर वर्ष होना चाहिए, उसे 6 वर्षों से टालते आना प्रशासन की असंवेदनशीलता और गैर-जवाबदेही को दर्शाता है। छात्रों के अधिकारों को बहाल करना अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। - विवेक तिर्की, अध्यक्ष, आदिवासी छात्रसंघ, डीएसपीएमयू।

आरयू में पिछले 7 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होना लोकतंत्र का उल्लंघन है। छात्रों की आवाज दबाकर मनमानी चल रही है। एनएसयूआइ स्पष्ट मांग करती है कि बिना देरी छात्रसंघ चुनाव कराए जाएं, क्योंकि बिना लोकतंत्र यूनिवर्सिटी नहीं चलाया जा सकता। छात्रों को उनका संवैधानिक अधिकार तुरंत मिले। - आरुषि वंदना, राष्ट्रीय संयोजक, NSUI

पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। छात्रसंघ सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्रों की आवाज, उनके अधिकारों और समस्याओं को संस्थागत रूप से उठाने का माध्यम है, जब यह व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाती है, तो छात्रों को अपनी ही समस्याओं के समाधान के लिए भटकना पड़ता है। प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद की खाई और गहरी हो जाती है, जिसका नुकसान आम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। - संजना, संयुक्त सचिव, आइसा, रांची

छात्रसंघ चुनाव का न होना पूरी तरह से सरकारी नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। छात्र प्रतिनिधि मुखर होकर अपनी मांगों को शैक्षणिक संस्थानों के पटल पर रखते हैं। जिससे छात्र छात्राओं की समस्याओं का निराकरण भी होता है। -रवि अग्रवाल, छात्रनेता, ABVP