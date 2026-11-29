जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र स्थित बनहौरा गांव निवासी अमन बारला और आशीष तिर्की के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतकों के गांव और घटनास्थल के आसपास शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है।

गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर ठप किया यातायात प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना जबरदस्त था कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

युवकों की मौत से आक्रोशित भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जगह-जगह टायर जलाकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंडरा ओपी की पुलिस तत्काल दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह दुर्घटना हुई है।