डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के रामगढ़ जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, हादसे में घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Distressed to learn about the tragic mishap in the Ramgarh district of Jharkhand. My condolences to the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामगढ़ में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। — President of India (@rashtrapatibhvn) November 29, 2026

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया हृदयविदारक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के पैंकी गांव के पास एनएच-33 पर हुए हादसे में 13 लोगों की मौत को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताया। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मरांग बुरु से दिवंगत आत्माओं को शांति देने और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे में घायल व्यक्ति का समुचित उपचार कराया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से घायल के इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है।