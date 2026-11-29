एजेंसी, रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 13 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों में चार बच्चे, चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं। सभी हताहत बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे और प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।

रात करीब दो बजे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना कुजू थाना क्षेत्र के पैंकी स्थित भाजपा कार्यालय के समीप रात लगभग दो बजे घटित हुई। एक एसयूवी में कुल 14 लोग सवार होकर नालंदा जिले के जंघारो गांव से रजरप्पा की ओर जा रहे थे, तभी हाईवे पर उनका वाहन अनियंत्रित होकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इस हृदयविदारक घटना में 13 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि वाहन में सवार एकमात्र व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहन के मलबे से लोगों को बाहर निकाला और घायल को अस्पताल भिजवाने में मदद की।